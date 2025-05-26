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«Единая Россия» внесет в Думу законопроект о повышении штрафов за рекламу казино

Ведомости

Фракция «Единая Россия» планирует внести в Госдуму законопроект о повышении штрафов за рекламу нелегальных казино, в том числе у блогеров. Об этом сообщил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. Его слова передают «РИА Новости».

По его мнению, следующим шагом должна стать профилактика лудомании среди молодежи.

В 2024 г. крупнейшие легальные российские казино посетили более 2,1 млн человек, что на 10% больше в годовом выражении (в 2023 г. аудитория игорных зон составила 1,9 млн). По данным Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, в условиях развития инфраструктуры игорных зон доля их неигровых доходов увеличивается. 

В середине августа 2024 г. РБК писало, что казино в России фиксируют рост молодой аудитории в возрасте от 18 до 25 лет. Согласно данным ассоциации, прирост молодых гостей игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи с момента открытия в 2017 г. составил 19 п. п., а по итогам семи месяцев 2024 г. общая доля таких посетителей достигла 21%. При этом зона «Сибирская монета» на Алтае фиксирует рост посетителей от 18 до 25 лет на 9 п. п. с 2017 г. – с 13 до 22%. В зоне «Янтарная» за все время существования аудитория от 18 до 25 лет увеличилась сразу на 23 п. п. до 24%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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