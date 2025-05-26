«Единая Россия» внесет в Думу законопроект о повышении штрафов за рекламу казино
Фракция «Единая Россия» планирует внести в Госдуму законопроект о повышении штрафов за рекламу нелегальных казино, в том числе у блогеров. Об этом сообщил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. Его слова передают «РИА Новости».
По его мнению, следующим шагом должна стать профилактика лудомании среди молодежи.
В 2024 г. крупнейшие легальные российские казино посетили более 2,1 млн человек, что на 10% больше в годовом выражении (в 2023 г. аудитория игорных зон составила 1,9 млн). По данным Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма, в условиях развития инфраструктуры игорных зон доля их неигровых доходов увеличивается.
В середине августа 2024 г. РБК писало, что казино в России фиксируют рост молодой аудитории в возрасте от 18 до 25 лет. Согласно данным ассоциации, прирост молодых гостей игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи с момента открытия в 2017 г. составил 19 п. п., а по итогам семи месяцев 2024 г. общая доля таких посетителей достигла 21%. При этом зона «Сибирская монета» на Алтае фиксирует рост посетителей от 18 до 25 лет на 9 п. п. с 2017 г. – с 13 до 22%. В зоне «Янтарная» за все время существования аудитория от 18 до 25 лет увеличилась сразу на 23 п. п. до 24%.