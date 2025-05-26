«Единая Россия» внесет в Думу законопроект о повышении штрафов за рекламу казино

В середине августа 2024 г. РБК писало, что казино в России фиксируют рост молодой аудитории в возрасте от 18 до 25 лет. Согласно данным ассоциации, прирост молодых гостей игорной зоны «Красная Поляна» в Сочи с момента открытия в 2017 г. составил 19 п. п., а по итогам семи месяцев 2024 г. общая доля таких посетителей достигла 21%. При этом зона «Сибирская монета» на Алтае фиксирует рост посетителей от 18 до 25 лет на 9 п. п. с 2017 г. – с 13 до 22%. В зоне «Янтарная» за все время существования аудитория от 18 до 25 лет увеличилась сразу на 23 п. п. до 24%.