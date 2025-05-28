Путин поздравил личный состав погранслужбы ФСБ с профессиональным праздником
Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав, ветеранов и гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. Об этом сообщает Кремль.
В видеообращении глава государства отметил, что память о бойцах погранзастав, которые «первыми встречали врага» в июне 1941 г. Он заявил, что их героизм стал одним из символов всенародного сопротивления и предвестником Победы.
Путин также отметил, что в ходе спецоперации на Украине подразделения пограничных органов ФСБ не раз проявили себя в решении ответственных задач. Он также выразил уверенность в том, что пограничники и дальше будут «добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы».
День пограничника в России отмечают 28 мая. Указ об его учреждении подписал бывший президент РФ Борис Ельцин в 1994 г. Праздник отмечался и до этого – и в Российской империи, и в СССР.