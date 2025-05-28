Путин поздравил личный состав погранслужбы ФСБ с профессиональным праздником

Путин также отметил, что в ходе спецоперации на Украине подразделения пограничных органов ФСБ не раз проявили себя в решении ответственных задач. Он также выразил уверенность в том, что пограничники и дальше будут «добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы».