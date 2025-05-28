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Путин поздравил личный состав погранслужбы ФСБ с профессиональным праздником

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Президент РФ Владимир Путин поздравил личный состав, ветеранов и гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с профессиональным праздником. Об этом сообщает Кремль.

В видеообращении глава государства отметил, что память о бойцах погранзастав, которые «первыми встречали врага» в июне 1941 г. Он заявил, что их героизм стал одним из символов всенародного сопротивления и предвестником Победы.

Путин также отметил, что в ходе спецоперации на Украине подразделения пограничных органов ФСБ не раз проявили себя в решении ответственных задач. Он также выразил уверенность в том, что пограничники и дальше будут «добиваться достойных результатов по всем направлениям своей работы». 

День пограничника в России отмечают 28 мая. Указ об его учреждении подписал бывший президент РФ Борис Ельцин в 1994 г. Праздник отмечался и до этого – и в Российской империи, и в СССР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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