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Врио главы Ассоциации банков России назначен бывший управленец «РТ-финанс»

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Бывший заместитель гендиректора «РТ-финанс», вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Денис Липаев назначен врио главы организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

На этом посту он сменит Анатолия Козлачкова, который проработал в должности главы АБР больше года. В сообщении ассоциации говорится, что Козлачков займется другими проектами в сфере финансов и права. 

Козлачков был избран президентом АБР 11 апреля. За его кандидатуру единогласно проголосовали участники VI съезда. В должности он сменил Георгия Лунтовского, который скончался днем ранее на 74-м году жизни.

До прихода в ассоциацию Липаев занимал руководящие должности в коммерческих банках и консалтинговых организациях. С 2014 по 2018 г. он работал в системе Банка России, с 2018 по 2022 г. занимал пост заместителя генерального директора компании «РТ-финанс» – финансового центра ГК «Ростех». В августе 2024 г. Липаев был назначен вице-президентом АБР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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