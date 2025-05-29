Врио главы Ассоциации банков России назначен бывший управленец «РТ-финанс»
Бывший заместитель гендиректора «РТ-финанс», вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Денис Липаев назначен врио главы организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
На этом посту он сменит Анатолия Козлачкова, который проработал в должности главы АБР больше года. В сообщении ассоциации говорится, что Козлачков займется другими проектами в сфере финансов и права.
Козлачков был избран президентом АБР 11 апреля. За его кандидатуру единогласно проголосовали участники VI съезда. В должности он сменил Георгия Лунтовского, который скончался днем ранее на 74-м году жизни.
До прихода в ассоциацию Липаев занимал руководящие должности в коммерческих банках и консалтинговых организациях. С 2014 по 2018 г. он работал в системе Банка России, с 2018 по 2022 г. занимал пост заместителя генерального директора компании «РТ-финанс» – финансового центра ГК «Ростех». В августе 2024 г. Липаев был назначен вице-президентом АБР.