Врио главы Ассоциации банков России назначен бывший управленец «РТ-финанс»

До прихода в ассоциацию Липаев занимал руководящие должности в коммерческих банках и консалтинговых организациях. С 2014 по 2018 г. он работал в системе Банка России, с 2018 по 2022 г. занимал пост заместителя генерального директора компании «РТ-финанс» – финансового центра ГК «Ростех». В августе 2024 г. Липаев был назначен вице-президентом АБР.