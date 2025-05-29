Ynet: Израиль принял предложение Уиткоффа по перемирию в секторе Газа
Израильская сторона приняла предложение спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о перемирии в секторе Газа на 60 дней. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает Ynet.
Собеседник портала рассказал, что предложение по урегулированию не будет определять новую линию развертывания израильских сил в секторе Газа, а также порядок распределения гуманитарной помощи в анклаве.
28 мая радикальная палестинская группировка «Хамас» достигла соглашения с Уиткоффом о прекращении огня, выводе из анклава израильских сил и возобновлении поставок гумпомощи.
На следующий день предложение спецпосланника получила израильская сторона. Соглашение предполагает перемирие в секторе Газа на 60 дней, освобождение 10 заложников и возвращение «Хамасом» тел 18 погибших заложников. Ожидается, что в течение действия прекращения огня стороны будут вести переговоры о завершении боев в секторе Газа. После достижения согласия по этому вопросу будут освобождены оставшиеся заложники.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось 7 октября 2023 г., когда боевики «Хамаса» проникли на территорию Израиля и захватили заложников. В ответ израильская армия начала военную операцию. Ее целью стала ликвидация инфраструктуры группировки и освобождение похищенных.