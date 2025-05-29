Ynet: Израиль принял предложение Уиткоффа по перемирию в секторе Газа

На следующий день предложение спецпосланника получила израильская сторона. Соглашение предполагает перемирие в секторе Газа на 60 дней, освобождение 10 заложников и возвращение «Хамасом» тел 18 погибших заложников. Ожидается, что в течение действия прекращения огня стороны будут вести переговоры о завершении боев в секторе Газа. После достижения согласия по этому вопросу будут освобождены оставшиеся заложники.