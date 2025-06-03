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Syria TV: лидер Сирии аш-Шараа посетит США и выступит в ООН в сентябре

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Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в сентябре посетит с визитом США и выступит на заседании в ООН. Об этом сообщил Syria TV со ссылкой на источники.

По данным телеканала, это будет первое выступление сирийского президента в ООН за последние 60 лет.

13 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, которые действовали против Сирии со времен правления бывшего президента страны Башара Асада. На следующий день Трамп провел переговоры с аш-Шаара в Эр-Рияде. Это была первая встреча президентов США и Сирии за последние 25 лет.

27 мая министерство финансов США разрешило проведение ранее запрещенных операций с Сирией и выдало на это лицензию. Она разрешает транзакции, в том числе новые инвестиции, предоставление финансовых и других услуг, а также операции, связанные с сирийской нефтью и нефтепродуктами. Лицензия не распространяется на организации, которые связаны с терроризмом, нарушениями прав человека, наркоторговлей, правительством Асада и сделки в интересах России, Ирана и КНДР.

28 мая Совет Европейского союза принял правовые акты, официально утверждающие решение о снятии экономических санкций с Сирии. Из списка исключили 24 пункта, в частности Центробанк страны и компании, которые работают в сфере нефтедобычи и переработки хлопка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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