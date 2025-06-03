Syria TV: лидер Сирии аш-Шараа посетит США и выступит в ООН в сентябре
Временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа в сентябре посетит с визитом США и выступит на заседании в ООН. Об этом сообщил Syria TV со ссылкой на источники.
По данным телеканала, это будет первое выступление сирийского президента в ООН за последние 60 лет.
13 мая президент США Дональд Трамп объявил о намерении отменить американские санкции, которые действовали против Сирии со времен правления бывшего президента страны Башара Асада. На следующий день Трамп провел переговоры с аш-Шаара в Эр-Рияде. Это была первая встреча президентов США и Сирии за последние 25 лет.
27 мая министерство финансов США разрешило проведение ранее запрещенных операций с Сирией и выдало на это лицензию. Она разрешает транзакции, в том числе новые инвестиции, предоставление финансовых и других услуг, а также операции, связанные с сирийской нефтью и нефтепродуктами. Лицензия не распространяется на организации, которые связаны с терроризмом, нарушениями прав человека, наркоторговлей, правительством Асада и сделки в интересах России, Ирана и КНДР.
28 мая Совет Европейского союза принял правовые акты, официально утверждающие решение о снятии экономических санкций с Сирии. Из списка исключили 24 пункта, в частности Центробанк страны и компании, которые работают в сфере нефтедобычи и переработки хлопка.