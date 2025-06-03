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В Госдепе прокомментировали второй раунд переговоров России и Украины

Ведомости

Пресс-секретарь госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя второй раунд переговоров между Россией и Украиной, заявила, что теперь дальнейшие решения должны приниматься напрямую участниками конфликта.

«Что касается переговоров между Украиной и Россией – мы не направляли туда делегацию. Безусловно, мы читаем многое в СМИ, но, как уже говорил президент и подчеркивал министр, теперь все должно решаться между сторонами», – сказала Брюс журналистам.

Она отметила, что из открытых источников им известно об обсуждении сторонами обмена ранеными пленными. «Но, повторюсь, мы оцениваем действия, а не слова», – добавила она.

28 мая президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель станет понятно, куда движется переговорный процесс, направленный на разрешение украинского конфликта. На вопрос одного из журналистов, спросившего, что США ожидают от переговоров к окончанию отведенного Трампом времени, Брюс заметила: «Я бы не согласилась с вашей формулировкой, что это “двухнедельный дедлайн”».

«Здесь снова речь идет о стремлении не затягивать процесс на месяцы и не проводить бесконечные встречи ради встреч. Это не затянется на год. Президент и министр хотят конкретного результата и четких сроков, – объяснила она. – Они знают, чего можно добиться. А иногда, что удивительно, в ходе переговоров происходит определенный прогресс, и тогда процесс действительно сдвигается с мертвой точки. И в такие моменты важно быть гибким и уметь это использовать. Так что, я думаю, все нужно рассматривать в этом контексте».

Второй раунд переговоров продолжался больше часа. Российская делегация передала украинским переговорщикам свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта.

Страны договорились об обмене тяжелораненными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», по такой же формуле – молодыми солдатами в возрасте до 25 лет. В список могут войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. Россия на следующей неделе в одностороннем порядке передаст Украине 6000 замороженных тел погибших солдат и офицеров. Также Украина передала России список детей, которых требует вернуть, в нем 339 фамилий. Все эти дети были спасены российскими бойцами из зоны боевых действий.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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