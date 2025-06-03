В Госдепе прокомментировали второй раунд переговоров России и Украины

«Здесь снова речь идет о стремлении не затягивать процесс на месяцы и не проводить бесконечные встречи ради встреч. Это не затянется на год. Президент и министр хотят конкретного результата и четких сроков, – объяснила она. – Они знают, чего можно добиться. А иногда, что удивительно, в ходе переговоров происходит определенный прогресс, и тогда процесс действительно сдвигается с мертвой точки. И в такие моменты важно быть гибким и уметь это использовать. Так что, я думаю, все нужно рассматривать в этом контексте».