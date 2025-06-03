В Госдепе прокомментировали второй раунд переговоров России и Украины
Пресс-секретарь госдепартамента Тэмми Брюс, комментируя второй раунд переговоров между Россией и Украиной, заявила, что теперь дальнейшие решения должны приниматься напрямую участниками конфликта.
«Что касается переговоров между Украиной и Россией – мы не направляли туда делегацию. Безусловно, мы читаем многое в СМИ, но, как уже говорил президент и подчеркивал министр, теперь все должно решаться между сторонами», – сказала Брюс журналистам.
Она отметила, что из открытых источников им известно об обсуждении сторонами обмена ранеными пленными. «Но, повторюсь, мы оцениваем действия, а не слова», – добавила она.
28 мая президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель станет понятно, куда движется переговорный процесс, направленный на разрешение украинского конфликта. На вопрос одного из журналистов, спросившего, что США ожидают от переговоров к окончанию отведенного Трампом времени, Брюс заметила: «Я бы не согласилась с вашей формулировкой, что это “двухнедельный дедлайн”».
«Здесь снова речь идет о стремлении не затягивать процесс на месяцы и не проводить бесконечные встречи ради встреч. Это не затянется на год. Президент и министр хотят конкретного результата и четких сроков, – объяснила она. – Они знают, чего можно добиться. А иногда, что удивительно, в ходе переговоров происходит определенный прогресс, и тогда процесс действительно сдвигается с мертвой точки. И в такие моменты важно быть гибким и уметь это использовать. Так что, я думаю, все нужно рассматривать в этом контексте».
Второй раунд переговоров продолжался больше часа. Российская делегация передала украинским переговорщикам свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта.
Страны договорились об обмене тяжелораненными и тяжелобольными пленными по формуле «все на все», по такой же формуле – молодыми солдатами в возрасте до 25 лет. В список могут войти от 1000 до 1200 человек с каждой стороны. Россия на следующей неделе в одностороннем порядке передаст Украине 6000 замороженных тел погибших солдат и офицеров. Также Украина передала России список детей, которых требует вернуть, в нем 339 фамилий. Все эти дети были спасены российскими бойцами из зоны боевых действий.