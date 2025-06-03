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Рубио и Фидан обсудили поддержку прямых переговоров между РФ и Украиной

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили содействие проведению прямого диалога между Россией и Украиной, сообщила в заявлении официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.

«Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чтобы обсудить поддержку прямых переговоров между Россией и Украиной с целью остановить кровопролитие», – сказала Брюс.

Рубио и Фидан также затронули вопрос сирийского урегулирования и обсудили меры, предпринятые США по смягчению санкционного давления, чтобы способствовать восстановлению стабильности в Сирии, добавила Брюс.

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной продолжался больше часа. Российская делегация передала украинским переговорщикам свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Фидан успел до начала переговоров провести отдельную беседу с главой украинской делегации и министром обороны страны Рустемом Умеровым, а затем выступил с речью непосредственно перед стартом переговоров. 

Первый раунд переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. Тогда было принято решение о создании меморандума, который при соблюдении условий обеих стран может привести к подписанию мирного договора. Кроме того, по итогам переговоров с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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