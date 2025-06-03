Рубио и Фидан обсудили поддержку прямых переговоров между РФ и Украиной

Первый раунд переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. Тогда было принято решение о создании меморандума, который при соблюдении условий обеих стран может привести к подписанию мирного договора. Кроме того, по итогам переговоров с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».