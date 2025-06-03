Рубио и Фидан обсудили поддержку прямых переговоров между РФ и Украиной
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудили содействие проведению прямого диалога между Россией и Украиной, сообщила в заявлении официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
«Госсекретарь Марко Рубио сегодня поговорил с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, чтобы обсудить поддержку прямых переговоров между Россией и Украиной с целью остановить кровопролитие», – сказала Брюс.
Рубио и Фидан также затронули вопрос сирийского урегулирования и обсудили меры, предпринятые США по смягчению санкционного давления, чтобы способствовать восстановлению стабильности в Сирии, добавила Брюс.
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной продолжался больше часа. Российская делегация передала украинским переговорщикам свой проект меморандума с условиями урегулирования конфликта. Фидан успел до начала переговоров провести отдельную беседу с главой украинской делегации и министром обороны страны Рустемом Умеровым, а затем выступил с речью непосредственно перед стартом переговоров.
Первый раунд переговоров прошел 16 мая в Стамбуле. Тогда было принято решение о создании меморандума, который при соблюдении условий обеих стран может привести к подписанию мирного договора. Кроме того, по итогам переговоров с 23 по 25 мая прошел масштабный обмен военнопленными в формате «1000 на 1000».