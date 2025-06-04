Посольство предупредило россиян о запрете вейпов в Индии

До этого Госдума уже приняла закон о запрете продажи вейпов и другой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Однако, как отметил Володин, даже угроза строгих санкций не останавливает недобросовестных торговцев. Но проблему мог бы решить полный запрет продаж.