Посольство предупредило россиян о запрете вейпов в Индии
В Индии действует полный запрет на использование и хранение вейпов, электронных сигарет и систем нагревания табака. Нарушителям грозит тюремный срок. Об этом россиян предупредили в посольстве РФ в Индии.
Дипломаты пояснили, что регулярно получают уведомления от индийских властей о возбуждении уголовных и административных дел против россиян, обвиняемых в незаконном хранении или распространении подобной продукции.
«Владение ими, а также их использование могут повлечь штраф до 100 000 рупий и тюремное заключение на срок до одного года», – предупредили в посольстве.
3 июня спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента готова поддержать полный запрет продажи вейпов в России. Депутаты поддержали слова министра промышленности и торговли Антона Алиханова, который считает запрет необходимой мерой для защиты здоровья граждан.
По словам Володина, депутаты не только поддержат законопроект, но и обеспечат его оперативное рассмотрение.
До этого Госдума уже приняла закон о запрете продажи вейпов и другой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Однако, как отметил Володин, даже угроза строгих санкций не останавливает недобросовестных торговцев. Но проблему мог бы решить полный запрет продаж.