Конгресс: импортные пошлины снизят дефицит бюджета США на $2,8 трлн

Помимо положительного эффекта для бюджета, мера может негативно сказаться на экономике, вызвав ее замедление. Одной из причин этого станет введение ответных пошлин другими странами на американскую продукцию. Кроме того, повышение тарифов увеличит инфляцию в 2025–2026 г. на 0,4% ежегодно, что окажет давление на покупательную способность домохозяйств и предприятий.