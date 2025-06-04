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Конгресс: импортные пошлины снизят дефицит бюджета США на $2,8 трлн

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Повышение импортных пошлин, инициированное президентом США Дональдом Трампом, может сократить федеральный дефицит бюджета страны на $2,8 трлн в течение следующих десяти лет. Такой прогноз сделали эксперты бюджетного управления конгресса США.

Помимо положительного эффекта для бюджета, мера может негативно сказаться на экономике, вызвав ее замедление. Одной из причин этого станет введение ответных пошлин другими странами на американскую продукцию. Кроме того, повышение тарифов увеличит инфляцию в 2025–2026 г. на 0,4% ежегодно, что окажет давление на покупательную способность домохозяйств и предприятий.

28 мая Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал решение Трампа о повышении таможенных пошлин. Судебное решение касалось тарифов, введенных 2 апреля, которые затрагивали 185 стран. В частности, это касалось пошлин в размере 30% на импорт из Китая, 25% на товары из Канады и Мексики, а также универсальных 10%-х пошлин. Суд посчитал, что Трамп превысил свои полномочия, принимая данные меры.

Блокировка не затронула пошлины на отдельные категории товаров, такие как алюминий, сталь и автомобили, которые остались в силе. На следующий день, 29 мая, апелляционный суд временно приостановил решение об отмене пошлин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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