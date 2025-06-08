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Трамп отправит 2000 военных для подавления протестов в Калифорнии

Ведомости

Администрация президента Дональда Трампа объявила, что направит 2000 военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелес после второго дня протестов, вызванных рейдами по задержанию нелегальных мигрантов. Об этом сообщает Reuters.

Министр обороны Пит Хегсет предупредил, что Пентагон готов задействовать регулярные войска, «если насилие продолжится», отметив, что морские пехотинцы на базе Кэмп-Пендлтон находятся в состоянии повышенной готовности. Трамп подписал меморандум о развертывании Нацгвардии для «пресечения беспорядков», заявили в Белом доме. Советник по миграции Том Хоман подтвердил, что войска будут направлены в город.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом назвал решение «провокационным», заявив в соцсетях, что Трамп хочет «зрелища, а не порядка». Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс осудила рейды, заявив, что они «сеют террор в сообществах». Трамп написал на своей платформе Truth Social, что если Ньюсом и Басс не могут выполнять свою работу, «то федеральное правительство вмешается и решит проблему беспорядков и мародерства так, как она должна быть решена».

Вице-президент Джей Ди Вэнс обвинил демонстрантов в «мятеже», а советник Трампа Стивен Миллер назвал протесты «насильственным восстанием».

Администрация пока не применяет Закон о восстании 1807 г., позволяющий задействовать армию. Этот закон наделяет президента полномочиями использовать вооруженные силы США для обеспечения правопорядка и подавления гражданских протестов. В последний раз он был задействован во время «Лос-Анджелесского бунта» в 1992 г. по просьбе губернатора Калифорнии. Тогда волнения в городе спровоцировал оправдательный приговор четверым белым полицейским, избившим чернокожего.

Первая волна протестов началась в вечером 6 июня после того, как сотрудники иммиграционной и таможенной служб провели в городе оперативные мероприятия и арестовали по меньшей мере 44 человека по подозрению в нарушении иммиграционного законодательства.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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