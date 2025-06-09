Путин встретится в Кремле с министром спорта Дегтяревым
Президент России Владимир Путин работает в Кремле, где проведет встречу с министром спорта Михаилом Дегтяревым. О графике главы государства сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Представитель Кремля уточнил, что крупных публичных мероприятий 9 июня не будет. Дегтярев выступит перед Путиным с докладом. Теме спорта президент России традиционно уделяет большое внимание, указал Песков. Позднее ожидаются непубличные встречи.
28 мая Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту поручил разработать в России Концепцию развития адаптивного спорта и физкультуры. Адаптивный спорт и физкультура – это спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья, где установлены модифицированные правила и оборудование.
Концепцию необходимо разработать до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Президент указал, что развитие адаптивного спорта в долгосрочной перспективе должно быть направлено на достижение национальных целей и вносить вклад в улучшение жизни миллионов граждан.