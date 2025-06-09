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Путин встретится в Кремле с министром спорта Дегтяревым

Ведомости

Президент России Владимир Путин работает в Кремле, где проведет встречу с министром спорта Михаилом Дегтяревым. О графике главы государства сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что крупных публичных мероприятий 9 июня не будет. Дегтярев выступит перед Путиным с докладом. Теме спорта президент России традиционно уделяет большое внимание, указал Песков. Позднее ожидаются непубличные встречи.

28 мая Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту поручил разработать в России Концепцию развития адаптивного спорта и физкультуры. Адаптивный спорт и физкультура – это спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья, где установлены модифицированные правила и оборудование.

Концепцию необходимо разработать до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Президент указал, что развитие адаптивного спорта в долгосрочной перспективе должно быть направлено на достижение национальных целей и вносить вклад в улучшение жизни миллионов граждан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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