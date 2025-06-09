Кремль: российское присутствие в Африке развивается по нарастающей
Россия намерена всесторонне развивать взаимодействие со странами Африки, делая акцент прежде всего на экономическом, инвестиционном взаимодействии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о российском присутствии на континенте после вывода ЧВК «Вагнер» из Мали.
«И в том числе это сотрудничество и распространяется на такие чувствительные сферы, которые связаны с обороной и безопасностью», – уточнил представитель Кремля, добавив, что в этом плане Москва ведет взаимодействие и сотрудничество с африканскими государствами.
6 июня ЧВК «Вагнер» официально заявила о завершении своей миссии в Мали, где пребывала на протяжении 3,5 года. Согласно сообщению компании, за это время бойцы уничтожили «тысячи боевиков и их командиров», помогая малийским вооруженным силам восстановить контроль над всеми региональными центрами страны.
ЧВК «Вагнер» действовала в Мали с 2021 г. Контракт с группой заключили пришедшие к власти в стране военные, которые обеспечили вывод французских военных и международных миротворцев.