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Кремль: российское присутствие в Африке развивается по нарастающей

Ведомости

Россия намерена всесторонне развивать взаимодействие со странами Африки, делая акцент прежде всего на экономическом, инвестиционном взаимодействии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос о российском присутствии на континенте после вывода ЧВК «Вагнер» из Мали.

«И в том числе это сотрудничество и распространяется на такие чувствительные сферы, которые связаны с обороной и безопасностью», – уточнил представитель Кремля, добавив, что в этом плане Москва ведет взаимодействие и сотрудничество с африканскими государствами.

6 июня ЧВК «Вагнер» официально заявила о завершении своей миссии в Мали, где пребывала на протяжении 3,5 года. Согласно сообщению компании, за это время бойцы уничтожили «тысячи боевиков и их командиров», помогая малийским вооруженным силам восстановить контроль над всеми региональными центрами страны.

ЧВК «Вагнер» действовала в Мали с 2021 г. Контракт с группой заключили пришедшие к власти в стране военные, которые обеспечили вывод французских военных и международных миротворцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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