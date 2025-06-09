Иран пообещал ответить в случае атаки Израиля на ядерные объекты
Тегеран ответит в случае атаки Израиля по ядерным объектам. Об этом объявили в высшем совете национальной безопасности (ВСНБ) республики.
«Завершение разведывательно-оперативного цикла позволили немедленно отразить любую возможную атаку сионистского режима на ядерные объекты страны, напав на его скрытые ядерные объекты», – говорится в сообщении (цитата по IRIB).
В ВСНБ добавили, что «любое зло» против экономической и военной инфраструктуры Ирана будет встречено «пропорционально типу агрессии».
The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала в феврале, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 г. По словам собеседников издания, для ударов по иранским ядерным объектам Израилю потребуется вооруженная поддержка США.
Весной США и Иран начали переговоры по ядерной сделке. На фоне этого президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон хочет сделать приоритетными дипломатические переговоры с Тегераном и что он не желает поддерживать нанесение удара по ядерным объектам, писала The New York Times (NYT).
В апреле Reuters сообщил, что Израиль не исключает нападения на ядерные объекты Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на отсутствие поддержки такого шага со стороны США.