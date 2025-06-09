Иран пообещал ответить в случае атаки Израиля на ядерные объекты

Весной США и Иран начали переговоры по ядерной сделке. На фоне этого президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон хочет сделать приоритетными дипломатические переговоры с Тегераном и что он не желает поддерживать нанесение удара по ядерным объектам, писала The New York Times (NYT).