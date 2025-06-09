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Иран пообещал ответить в случае атаки Израиля на ядерные объекты

Ведомости

Тегеран ответит в случае атаки Израиля по ядерным объектам. Об этом объявили в высшем совете национальной безопасности (ВСНБ) республики.

«Завершение разведывательно-оперативного цикла позволили немедленно отразить любую возможную атаку сионистского режима на ядерные объекты страны, напав на его скрытые ядерные объекты», – говорится в сообщении (цитата по IRIB).

В ВСНБ добавили, что «любое зло» против экономической и военной инфраструктуры Ирана будет встречено «пропорционально типу агрессии».

The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала в феврале, что Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 г. По словам собеседников издания, для ударов по иранским ядерным объектам Израилю потребуется вооруженная поддержка США. 

Весной США и Иран начали переговоры по ядерной сделке. На фоне этого президент США Дональд Трамп сказал премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что Вашингтон хочет сделать приоритетными дипломатические переговоры с Тегераном и что он не желает поддерживать нанесение удара по ядерным объектам, писала The New York Times (NYT).

В апреле Reuters сообщил, что Израиль не исключает нападения на ядерные объекты Ирана в ближайшие месяцы, несмотря на отсутствие поддержки такого шага со стороны США. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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