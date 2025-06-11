Мединский: срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными начнутся 12 июня

7 июня Мединский сообщал, что Украина перенесла срок приемки тел погибших военных и обмена военнопленными. Первая партия из 1212 тел украинских военнослужащих тогда прибыла в район обмена. Мединский сказал, что «причины называются разные, и довольно странные». Он призвал Киев четко соблюдать все достигнутые договоренности и немедленно приступить к обмену. Россия находится в полной готовности к этой работе, добавил помощник президента.