Мединский: срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными начнутся 12 июня
Срочные «санитарные обмены» тяжелоранеными пленными с линии фронта между Москвой и Киевом начнутся 12 июня. Об этом заявил помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский в своем Telegram-канале.
«Работа продолжится все эти дни», – добавил Мединский.
Он подтвердил передачу украинской стороне 1212 тел погибших военнослужащих. Мединский также сообщил о возвращении 27 погибших российских военных.
11 июня в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что Украина приняла тела 1212 погибших военных. Говорилось, что эти военнослужащие погибли во время боевых действий на территории ДНР и ЛНР, в Курской, Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.
7 июня Мединский сообщал, что Украина перенесла срок приемки тел погибших военных и обмена военнопленными. Первая партия из 1212 тел украинских военнослужащих тогда прибыла в район обмена. Мединский сказал, что «причины называются разные, и довольно странные». Он призвал Киев четко соблюдать все достигнутые договоренности и немедленно приступить к обмену. Россия находится в полной готовности к этой работе, добавил помощник президента.