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Песков: администрация Трампа выступает за диалог США и России

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа выступает за диалог с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Нынешняя администрация в Вашингтоне полностью отличается от предыдущей администрации [демократа Джо] Байдена. И при сохранении большого количества разногласий, которые неизбежно всегда были и будут между нашими странами, все-таки администрация выступает за диалог и за решение самых сложных проблем путем диалога», – сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России.

Песков 11 июня заявил, что «завалов очень много» в двусторонних отношениях РФ и США, но при этом диалог продолжается. Посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев до этого сообщил, что Москва и Вашингтон скоро проведут новый раунд переговоров по устранению «раздражителей» в своих отношениях.

Россия и США начали восстанавливать дипломатические отношения с приходом к власти Трампа в январе 2025 г. С того момента стороны провели несколько встреч делегаций, а президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели несколько телефонных разговоров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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