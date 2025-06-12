Песков: администрация Трампа выступает за диалог США и России
Администрация президента США Дональда Трампа выступает за диалог с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Нынешняя администрация в Вашингтоне полностью отличается от предыдущей администрации [демократа Джо] Байдена. И при сохранении большого количества разногласий, которые неизбежно всегда были и будут между нашими странами, все-таки администрация выступает за диалог и за решение самых сложных проблем путем диалога», – сказал он.
Таким образом Песков прокомментировал поздравление госсекретаря США Марко Рубио с Днем России.
Россия и США начали восстанавливать дипломатические отношения с приходом к власти Трампа в январе 2025 г. С того момента стороны провели несколько встреч делегаций, а президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели несколько телефонных разговоров.