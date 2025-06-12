Песков: администрация Трампа выступает за диалог США и России

«Нынешняя администрация в Вашингтоне полностью отличается от предыдущей администрации [демократа Джо] Байдена. И при сохранении большого количества разногласий, которые неизбежно всегда были и будут между нашими странами, все-таки администрация выступает за диалог и за решение самых сложных проблем путем диалога», – сказал он.