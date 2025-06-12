Захарова указала главе МИД Украины, из-за чего бы огорчился «нормальный человек»
Отказ Киева забирать тела украинцев должен вызывать расстройство у «нормального человека», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она прокомментировала слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что ему «неприятно» было читать новости о поздравлениях с Днем России от представителей ряда стран.
Захарова написала в Telegram-канале, что «нормальный человек» сказал бы, что ему особенно неприятно видеть, «как рефрижераторы с телами украинцев его хозяин запрещает забирать для достойного погребения».
«Но нет. Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе», – заключила дипломат.
Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. В своем обращении он заявил о готовности США к диалогу с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.