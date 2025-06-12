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Захарова указала главе МИД Украины, из-за чего бы огорчился «нормальный человек»

Ведомости

Отказ Киева забирать тела украинцев должен вызывать расстройство у «нормального человека», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что ему «неприятно» было читать новости о поздравлениях с Днем России от представителей ряда стран.

Захарова написала в Telegram-канале, что «нормальный человек» сказал бы, что ему особенно неприятно видеть, «как рефрижераторы с телами украинцев его хозяин запрещает забирать для достойного погребения».

«Но нет. Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе», – заключила дипломат.

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России. В своем обращении он заявил о готовности США к диалогу с Москвой по урегулированию конфликта на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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