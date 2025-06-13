Апелляционный суд разрешил Трампу оставить национальную гвардию в Лос-Анджелесе
Апелляционный суд США разрешил президенту Дональду Трампу сохранить контингент национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает агентство Reuters. Военные прибыли в Калифорнию на фоне протестов против ужесточения миграционного законодательства.
Reuters уточняет, что решение 9-го окружного апелляционного суда США не означает, что суд в конечном счете согласится с Трампом, но на данный момент командование национальной гвардией остается за президентом.
Ранее окружной судья США Чарльз Брейер из Сан-Франциско постановил, что развертывание национальной гвардии Трампом было незаконным. В 36-страничном постановлении Брейера было предписано вернуть национальную гвардию под контроль губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Это была недолгая победа Ньюсома, поскольку приказ Брейера был приостановлен примерно через два с половиной часа.
6 июня массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа, вспыхнули в Лос-Анджелесе. Недовольство вызвали рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE), во время которых были задержаны 212 нелегальных мигрантов. Протестующие в ответ на это начали массовые беспорядки: поджигали автомобили, приковывали себя цепями к мебели и создавали баррикады.
Трамп направил в город 2000 бойцов национальной гвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора штата. По словам американского президента, Лос-Анджелес мог бы быть полностью разрушен, если бы он не распорядился направить подразделения национальной гвардии для подавления беспорядков. Ожидается, что 13 июня в Калифорнию прибудет батальон из 700 морских пехотинцев США, что станет беспрецедентным случаем использования вооруженных сил для поддержки гражданских полицейских операций в Соединенных Штатах.