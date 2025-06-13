Апелляционный суд разрешил Трампу оставить национальную гвардию в Лос-Анджелесе

Трамп направил в город 2000 бойцов национальной гвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора штата. По словам американского президента, Лос-Анджелес мог бы быть полностью разрушен, если бы он не распорядился направить подразделения национальной гвардии для подавления беспорядков. Ожидается, что 13 июня в Калифорнию прибудет батальон из 700 морских пехотинцев США, что станет беспрецедентным случаем использования вооруженных сил для поддержки гражданских полицейских операций в Соединенных Штатах.