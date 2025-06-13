Fars: количество погибших при атаках Израиля по Тегерану достигло 78
Не менее 78 человек погибли, еще 329 пострадали в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана, сообщило иранское агентство Fars. Отмечается, что это предварительные, неофициальные данные.
Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана в ночь на 13 июня. Погибли несколько военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. ВС Израиля также ударили по крупнейшему ядерному комплексу в Натанзе. Остальные ядерные объекты не пострадали, уровень радиации в норме.
Газета The Wall Street Journal узнала, что это лишь начало многодневной операции Израиля. Высокопоставленный чиновник сообщил изданию, что по плану она продлится около двух недель. Ранее власти государства отметили, что атака направлена на прекращение создания атомного оружия в Иране.