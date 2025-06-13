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Fars: количество погибших при атаках Израиля по Тегерану достигло 78

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Не менее 78 человек погибли, еще 329 пострадали в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана, сообщило иранское агентство Fars. Отмечается, что это предварительные, неофициальные данные.

Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана в ночь на 13 июня. Погибли несколько военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. ВС Израиля также ударили по крупнейшему ядерному комплексу в Натанзе. Остальные ядерные объекты не пострадали, уровень радиации в норме.

Газета The Wall Street Journal узнала, что это лишь начало многодневной операции Израиля. Высокопоставленный чиновник сообщил изданию, что по плану она продлится около двух недель. Ранее власти государства отметили, что атака направлена на прекращение создания атомного оружия в Иране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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