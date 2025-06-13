В Израиле включили сирены воздушной тревоги на фоне запуска ракет из Ирана

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство. Было задействовано 200 истребителей. Иранское агентство Fars отмечало, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Среди погибших – представители высшего военного руководства страны.