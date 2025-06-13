В Иране заявили об успешном ракетном ударе по целям в Тель-Авиве
Вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по целям в Тель-Авиве, сообщает иранское агентство Press TV, публикуя кадры падения ракет в израильском городе. Также на видео запечатлена работа противоракетной обороны еврейского государства.
Как сообщила Армия обороны Израиля, после первого ракетного удара Иран запустил вторую волну. Там заверили жителей, что силы противовоздушной обороны работают над идентификацией и перехватом ракет, также в израильской армии призвали жителей следовать в укрытие и не публиковать видеозаписи работы систем ПРО.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство, атаки продолжались и в течение дня. Было задействовано 200 истребителей. Иранское агентство Fars отмечало, что в результате израильской атаки по жилым районам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 пострадали. Ударам подверглись в том числе иранские ядерные объекты и авиабазы. Среди погибших – представители высшего военного руководства страны.
Новый глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Мохаммад Пакпур в своем послании верховному лидеру Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за погибших в ходе атак Израиля и «открыть врата ада».
Военную операцию по нанесению ответного удара по Израилю в Иране назвали «Правдивое обещание – 3». В ее рамках по еврейскому государству были запущены не только ракеты, но и дроны.