МИД Ирана: резолюция МАГАТЭ спровоцировала атаки Израиля по ядерным объектам
Резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), принятая при поддержке Франции, Германии, Великобритании и США, стала формальным поводом для Израиля нанести удары по иранским ядерным объектам. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас. Его слова передает «РИА Новости».
Аракчи подчеркнул, что подобные шаги усиливают нестабильность в регионе и раскритиковал документ за создание предпосылок для агрессивных действий со стороны Тель-Авива.
Каллас в ответ отметила, что Евросоюз готов содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, включая использование международных площадок для деэскалации после взаимных ударов между Ираном и Израилем.
Израиль 13 июня атаковал территорию Ирана. В МАГАТЭ заявили, что основные ядерные объекты страны в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали, а уровень радиации находится в норме. При этом был атакован крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, в сети распространились видео- и фотоматериалы, согласно которым над объектом поднимаются столбы дыма.
11 июня Fars News Agency и Iran Press News Agency со ссылкой на представителей иранской разведки писали, что МАГАТЭ по тайным каналам передавало израильским разведывательным службам конфиденциальную переписку между Ираном и МАГАТЭ, содержащую «чувствительную информацию». По словам собеседников агентств, МАГАТЭ якобы также раскрыло Израилю имена иранских физиков-ядерщиков, которые впоследствии были убиты.