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МИД Ирана: резолюция МАГАТЭ спровоцировала атаки Израиля по ядерным объектам

Ведомости

Резолюция Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), принятая при поддержке Франции, Германии, Великобритании и США, стала формальным поводом для Израиля нанести удары по иранским ядерным объектам. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Кайей Каллас. Его слова передает «РИА Новости».

Аракчи подчеркнул, что подобные шаги усиливают нестабильность в регионе и раскритиковал документ за создание предпосылок для агрессивных действий со стороны Тель-Авива.

Каллас в ответ отметила, что Евросоюз готов содействовать снижению напряженности на Ближнем Востоке, включая использование международных площадок для деэскалации после взаимных ударов между Ираном и Израилем.

Израиль 13 июня атаковал территорию Ирана. В МАГАТЭ заявили, что основные ядерные объекты страны в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали, а уровень радиации находится в норме. При этом был атакован крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, в сети распространились видео- и фотоматериалы, согласно которым над объектом поднимаются столбы дыма.

11 июня Fars News Agency и Iran Press News Agency со ссылкой на представителей иранской разведки писали, что МАГАТЭ по тайным каналам передавало израильским разведывательным службам конфиденциальную переписку между Ираном и МАГАТЭ, содержащую «чувствительную информацию». По словам собеседников агентств, МАГАТЭ якобы также раскрыло Израилю имена иранских физиков-ядерщиков, которые впоследствии были убиты.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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