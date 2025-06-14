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СМИ: «Хезболла» заверила, что не присоединится к ответным атакам Ирана

Ведомости

Ливанская группировка «Хезболла» не намерена вмешиваться в вооруженное противостояние между Ираном и Израилем, несмотря на опасения эскалации в регионе. Об этом сообщает The National со ссылкой на источники в сфере безопасности.

По информации издания, представители ливанских властей обратились к руководству «Хезболлы» с просьбой не втягивать Ливан в новую войну. Группировка в ответ заверила, что не будет принимать участия в ответных действиях Ирана.

«Официальные лица поспешили призвать “Хезболлу” не втягивать страну в военное противостояние, и группировка дала понять, что не намерена этого делать», – отметил один из источников.

Тем не менее в Ливане сохраняются опасения, что ракеты, находящиеся под контролем группировки и потенциально управляемые из Тегерана, могут быть использованы в случае дальнейшего обострения. Один из источников указал, что нет уверенности в том, были ли эти ракеты уничтожены израильскими ударами.

На фоне напряженности многие жители южного Ливана и пригородов Бейрута, где активно присутствует «Хезболла», начали покидать свои дома, опасаясь возможных ударов.

17 мая израильские военные уничтожили на юге Ливана одного из командиров движения «Хезболла», который занимался восстановлением инфраструктуры организации.

Израиль атаковал военные объекты и гражданскую инфраструктуру Ирана в ночь на 13 июня, удары продолжились в течение дня. В результате погибли несколько иранских военачальников и ученых-ядерщиков, уничтожен аэропорт в Тебризе, а также иранский завод по производству ракет. Иранские власти сообщили также, что в результате израильской атаки по жилым кварталам Тегерана погибли 78 человек, еще 329 получили ранения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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