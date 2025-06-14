СМИ: «Хезболла» заверила, что не присоединится к ответным атакам Ирана

Тем не менее в Ливане сохраняются опасения, что ракеты, находящиеся под контролем группировки и потенциально управляемые из Тегерана, могут быть использованы в случае дальнейшего обострения. Один из источников указал, что нет уверенности в том, были ли эти ракеты уничтожены израильскими ударами.