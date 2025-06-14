Путин поговорил по телефону с Трампом

Путин поговорил по телефону с ТрампомЛидеры обсудили украинский кризис и обострение на Ближнем Востоке
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом на брифинге сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Разговор продолжался около часа, а если быть точным – 50 минут. Он был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным», – сказал Ушаков.
Путин рассказал Трампу о ходе обмена пленными с Киевом. Также российский лидер поздравил американского коллегу с днем рождения.
Кроме того, Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил обеспокоенность эскалацией конфликта, что может иметь непредсказуемые последствия для всей ситуации на Ближнем Востоке, отметил Ушаков.
«Принципиальный подход и заинтересованность России в урегулировании остаются неизменными, и, как отметил Владимир Путин, мы дальше будем действовать исходя из этого», – подчеркнул помощник президента.
Разговор Путина и Трампа по телефону 14 июня стал их пятой личной беседой. Основными темами предыдущего разговора 4 июля были переговоры в Стамбуле с Украиной и удары по российским аэродромам и гражданскому населению.