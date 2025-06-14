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Путин поговорил по телефону с Трампом

Лидеры обсудили украинский кризис и обострение на Ближнем Востоке
Ведомости

Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом на брифинге сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Разговор продолжался около часа, а если быть точным – 50 минут. Он был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным», – сказал Ушаков.

Путин рассказал Трампу о ходе обмена пленными с Киевом. Также российский лидер поздравил американского коллегу с днем рождения.

Кроме того, Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил обеспокоенность эскалацией конфликта, что может иметь непредсказуемые последствия для всей ситуации на Ближнем Востоке, отметил Ушаков.

«Принципиальный подход и заинтересованность России в урегулировании остаются неизменными, и, как отметил Владимир Путин, мы дальше будем действовать исходя из этого», – подчеркнул помощник президента.

Разговор Путина и Трампа по телефону 14 июня стал их пятой личной беседой. Основными темами предыдущего разговора 4 июля были переговоры в Стамбуле с Украиной и удары по российским аэродромам и гражданскому населению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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