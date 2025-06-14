Путин заявил о готовности России осуществлять посредничество на Ближнем Востоке

Израиль и Иран продолжили обмениваться ракетными ударами и атаками беспилотников и 14 июня. В ходе атак есть жертвы среди мирных жителей как в Иране, так и в Израиле. Иранская телерадикокомпания IRIB сообщила, что в результата удара по жилому дому в Тегеране погибли 60 человек, среди которых 20 детей. The Jerusalem Post проинформировала о четырех погибших в ходе ударов Ирана по Израилю. Трамп, в свою очередь, в беседе с журналистами CNN сообщил, что представители Ирана, которые участвовали в переговорах с США по ядерной сделки, были убиты в ходе военной операции Израиля.