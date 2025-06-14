Путин заявил о готовности России осуществлять посредничество на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул важность предотвратить разрастание конфликта на Ближнем Востоке. Он заявил о готовности России осуществить посреднические усилия. Об этом на брифинге сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил обеспокоенность возможной эскалацией конфликта, которая может повлечь непредсказуемые последствия для Ближнего Востока.
Президент России проинформировал Трампа о своих недавних телефонных контактах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
Путин также напомнил, что еще до текущего обострения российская сторона предлагала конкретные шаги для достижения взаимоприемлемых договоренностей в ходе американо-иранских переговоров по ядерной программе. Однако, как отметил Ушаков, Израиль нанес удары буквально накануне очередного раунда этих переговоров, запланированного на 15 июня.
«Принципиальный подход и заинтересованность России в урегулировании остаются неизменными, и, как отметил Владимир Путин, мы будем действовать, исходя из этой позиции», – подчеркнул помощник президента.
Со своей стороны, Трамп также оценил ситуацию как весьма тревожную, хотя и признал эффективность израильских ударов по объектам на территории Ирана. При этом, несмотря на резкое обострение, оба лидера выразили заинтересованность в возможном возвращении к переговорному треку по иранской ядерной программе. По словам Трампа, американская команда готова к возобновлению непрямого диалога с Ираном при посредничестве Омана, где ранее уже прошло пять таких раундов.
Израиль 13 июня объявил о начале проведения операции «Восстающий лев», которая направлена против объектов ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана. Причем операция началась накануне очередного раунда переговоров между США и Ираном по ядерной сделке. В результате ударов был убит командующий Корпусом стражей исламской революции Хоссейн Салами и начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, а также двое ученых-ядерщиков. Иран в ответ запустил по Израилю сотни дронов.
Израиль и Иран продолжили обмениваться ракетными ударами и атаками беспилотников и 14 июня. В ходе атак есть жертвы среди мирных жителей как в Иране, так и в Израиле. Иранская телерадикокомпания IRIB сообщила, что в результата удара по жилому дому в Тегеране погибли 60 человек, среди которых 20 детей. The Jerusalem Post проинформировала о четырех погибших в ходе ударов Ирана по Израилю. Трамп, в свою очередь, в беседе с журналистами CNN сообщил, что представители Ирана, которые участвовали в переговорах с США по ядерной сделки, были убиты в ходе военной операции Израиля.