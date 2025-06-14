30 военнослужащих погибли в результате удара Израиля по Восточному Азербайджану
Власти иранского Восточного Азербайджана подтвердили гибель 31 человека, включая военнослужащих и сотрудника Красного Полумесяца, в результате ночной атаки Израиля на территорию провинции. Пострадали также 55 человек. Об этом сообщает ISNA.
Губернатор Восточного Азербайджана Бехрам Сармад сообщил, что 19 объектов в нескольких уездах региона подверглись ракетному удару со стороны Израиля. Среди целей оказались как военные, так и гражданские объекты: 12 из них располагались в окрестностях Тебриза, по два – в Бостанабаде и Шабестаре, по одному – в Азершахре, Мараге и Тюркменчае.
Он также подчеркнул, что вооруженные силы Ирана нанесли ответные удары.
Ранее сообщалось, что израильский беспилотник врезался в один из объектов газового месторождения «Южный Парс», вызвав мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе «Фаджр Джем». По данным международного информационного агентства Tasnim, удар пришелся по береговой части комплекса, в результате чего на территории завода вспыхнул пожар.