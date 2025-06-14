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30 военнослужащих погибли в результате удара Израиля по Восточному Азербайджану

Ведомости

Власти иранского Восточного Азербайджана подтвердили гибель 31 человека, включая военнослужащих и сотрудника Красного Полумесяца, в результате ночной атаки Израиля на территорию провинции. Пострадали также 55 человек. Об этом сообщает ISNA.

Губернатор Восточного Азербайджана Бехрам Сармад сообщил, что 19 объектов в нескольких уездах региона подверглись ракетному удару со стороны Израиля. Среди целей оказались как военные, так и гражданские объекты: 12 из них располагались в окрестностях Тебриза, по два – в Бостанабаде и Шабестаре, по одному – в Азершахре, Мараге и Тюркменчае.

Он также подчеркнул, что вооруженные силы Ирана нанесли ответные удары.

Ранее сообщалось, что израильский беспилотник врезался в один из объектов газового месторождения «Южный Парс», вызвав мощный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе «Фаджр Джем». По данным международного информационного агентства Tasnim, удар пришелся по береговой части комплекса, в результате чего на территории завода вспыхнул пожар.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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