30 военнослужащих погибли в результате удара Израиля по Восточному Азербайджану

Губернатор Восточного Азербайджана Бехрам Сармад сообщил, что 19 объектов в нескольких уездах региона подверглись ракетному удару со стороны Израиля. Среди целей оказались как военные, так и гражданские объекты: 12 из них располагались в окрестностях Тебриза, по два – в Бостанабаде и Шабестаре, по одному – в Азершахре, Мараге и Тюркменчае.