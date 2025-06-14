Иран сбил 10 израильских самолетов за час

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, которую назвали «Восстающий лев». Удары наносились по ядерным и военным объектам, а также местам дислокации высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, свыше 320 получили ранения. В ночь на 14 июня Иран нанес массированный удар по территории Израиля, применив ракеты и беспилотники.