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Иран сбил 10 израильских самолетов за час

Ведомости

Командующий иранской авиабазой ПВО Хатам Аль-Анбия сообщил, что за час к 20:30 мск в различных районах страны было сбито 10 израильских военных самолетов. Об этом сообщает Mehr.

Более подробная информация не приводится.

По данным агентства, ВМС Ирана перехватили британский эсминец-разведчик в Оманском море. Он вошел вечером 13 июня в северную часть Индийского океана «с целью наведения израильских ракет на иранскую территорию», пишет иранское СМИ. Боевые беспилотники ВМС выдали предупреждения, не позволив эсминцу продолжить свой путь в сторону Персидского залива. Он был вынужден изменить курс.

По стране 14 июня прошли общенациональные митинги на фоне израильской агрессии. Иранские демонстранты, скандируя лозунги и неся изображения убитых командиров, выразили поддержку ответной операции против Израиля.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, которую назвали «Восстающий лев». Удары наносились по ядерным и военным объектам, а также местам дислокации высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, свыше 320 получили ранения. В ночь на 14 июня Иран нанес массированный удар по территории Израиля, применив ракеты и беспилотники.

Взаимные атаки продолжаются 14 июня. По данным МАГАТЭ, в иранском Исфахане повреждены четыре объекта ядерной инфраструктуры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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