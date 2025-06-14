Иран сбил 10 израильских самолетов за час
Командующий иранской авиабазой ПВО Хатам Аль-Анбия сообщил, что за час к 20:30 мск в различных районах страны было сбито 10 израильских военных самолетов. Об этом сообщает Mehr.
Более подробная информация не приводится.
По данным агентства, ВМС Ирана перехватили британский эсминец-разведчик в Оманском море. Он вошел вечером 13 июня в северную часть Индийского океана «с целью наведения израильских ракет на иранскую территорию», пишет иранское СМИ. Боевые беспилотники ВМС выдали предупреждения, не позволив эсминцу продолжить свой путь в сторону Персидского залива. Он был вынужден изменить курс.
По стране 14 июня прошли общенациональные митинги на фоне израильской агрессии. Иранские демонстранты, скандируя лозунги и неся изображения убитых командиров, выразили поддержку ответной операции против Израиля.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию против Ирана, которую назвали «Восстающий лев». Удары наносились по ядерным и военным объектам, а также местам дислокации высокопоставленных военных. В Иране погибли не менее 78 человек, свыше 320 получили ранения. В ночь на 14 июня Иран нанес массированный удар по территории Израиля, применив ракеты и беспилотники.
Взаимные атаки продолжаются 14 июня. По данным МАГАТЭ, в иранском Исфахане повреждены четыре объекта ядерной инфраструктуры.