Саркози намерен вернуть орден Почетного легиона через ЕСПЧ
Бывший президент Франции Николя Саркози подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы оспорить решение о лишении его ордена Почетного легиона. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на адвокатов экс-главы государства.
До этого стало известно, что французские власти аннулировали высшую государственную награду Саркози. Согласно уставу ордена, к награде не может быть представлен человек, приговоренный к лишению свободы сроком более одного года.
Саркози стал вторым президентом Франции, лишенным этой награды. До него ордена лишили лишь маршала Филиппа Петена, приговоренного в 1945 г. за государственную измену.
Парижский суд в 2021 г. признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Следствие установило, что в 2014 г. он через адвоката Тьерри Эрзога пытался получить от бывшего генпрокурора Кассационного суда Жильбера Азибера конфиденциальную информацию.
В том же году Саркози получил еще один приговор – год ограничения свободы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 г. По версии суда, расходы превысили допустимый лимит в 22,5 млн евро.
Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 г. Он стал первым президентом Пятой республики, получившим реальный срок. До него был осужден только Жак Ширак – в 2011 г. он получил два года условно по делу о фиктивных должностях в мэрии Парижа в 1990–1995 гг.