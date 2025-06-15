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Саркози намерен вернуть орден Почетного легиона через ЕСПЧ

Ведомости

Бывший президент Франции Николя Саркози подаст жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), чтобы оспорить решение о лишении его ордена Почетного легиона. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на адвокатов экс-главы государства.

До этого стало известно, что французские власти аннулировали высшую государственную награду Саркози. Согласно уставу ордена, к награде не может быть представлен человек, приговоренный к лишению свободы сроком более одного года.

Саркози стал вторым президентом Франции, лишенным этой награды. До него ордена лишили лишь маршала Филиппа Петена, приговоренного в 1945 г. за государственную измену.

Парижский суд в 2021 г. признал Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. Следствие установило, что в 2014 г. он через адвоката Тьерри Эрзога пытался получить от бывшего генпрокурора Кассационного суда Жильбера Азибера конфиденциальную информацию.

В том же году Саркози получил еще один приговор – год ограничения свободы по делу о незаконном финансировании предвыборной кампании в 2012 г. По версии суда, расходы превысили допустимый лимит в 22,5 млн евро.

Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 г. Он стал первым президентом Пятой республики, получившим реальный срок. До него был осужден только Жак Ширак – в 2011 г. он получил два года условно по делу о фиктивных должностях в мэрии Парижа в 1990–1995 гг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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