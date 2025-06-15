Саркози намерен вернуть орден Почетного легиона через ЕСПЧ

Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 г. Он стал первым президентом Пятой республики, получившим реальный срок. До него был осужден только Жак Ширак – в 2011 г. он получил два года условно по делу о фиктивных должностях в мэрии Парижа в 1990–1995 гг.