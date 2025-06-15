WP: военный парад Трампа никому не был нужен

14 июня в Вашингтоне прошел военный парад в честь 250-летия армии США, совпавший с 79-летием президента Трампа. В параде приняли участие около 6600 военнослужащих в современной и исторической форме, 50 военных самолетов, 150 единиц техники, включая танки и БМП Bradley. В этот же день по всей стране прошли протесты против политики Трампа под названием «День неповиновения – Без королей». Более 1800 акций провели в Нью-Йорке, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Сан-Антонио и других городах.