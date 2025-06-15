WP: военный парад Трампа никому не был нужен
Прошедший в день рождения президента США Дональда Трампа военный парад никому не был нужен, чтобы понять, что американские вооруженные силы заслуживают уважения. Об этом пишет The Washington Post (WP) в авторской колонке.
«Демонстративная игра мускулами не придает Америке уверенности в себе, особенно когда возникают вопросы о том, в честь кого именно это делается», – считает автор материала.
Парад в честь 250-летия армии США был не единственным «впечатляющим взаимодействием» президента с военнослужащими США за прошедшую неделю, отмечает WP. Президент направил тысячи членов национальной гвардии и 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес, который охватили протесты против иммиграционных рейдов. Это решение стало ненужной эскалацией – беспорядки не выходили за рамки возможностей местных правоохранительных органов, говорится в материале.
Затем Трамп провел «нечто похожее на политический митинг» с участием военнослужащих в Северной Каролине, напоминает газета. При этом мероприятие, как отмечается, должно было стать обычным президентским визитом, направленным на повышение морального духа военнослужащих и празднование юбилея армии США.
14 июня в Вашингтоне прошел военный парад в честь 250-летия армии США, совпавший с 79-летием президента Трампа. В параде приняли участие около 6600 военнослужащих в современной и исторической форме, 50 военных самолетов, 150 единиц техники, включая танки и БМП Bradley. В этот же день по всей стране прошли протесты против политики Трампа под названием «День неповиновения – Без королей». Более 1800 акций провели в Нью-Йорке, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Сан-Антонио и других городах.