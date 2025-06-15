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WP: военный парад Трампа никому не был нужен

Ведомости

Прошедший в день рождения президента США Дональда Трампа военный парад никому не был нужен, чтобы понять, что американские вооруженные силы заслуживают уважения. Об этом пишет The Washington Post (WP) в авторской колонке.

«Демонстративная игра мускулами не придает Америке уверенности в себе, особенно когда возникают вопросы о том, в честь кого именно это делается», – считает автор материала. 

Парад в честь 250-летия армии США был не единственным «впечатляющим взаимодействием» президента с военнослужащими США за прошедшую неделю, отмечает WP. Президент направил тысячи членов национальной гвардии и 700 морских пехотинцев в Лос-Анджелес, который охватили протесты против иммиграционных рейдов. Это решение стало ненужной эскалацией – беспорядки не выходили за рамки возможностей местных правоохранительных органов, говорится в материале.

Затем Трамп провел «нечто похожее на политический митинг» с участием военнослужащих в Северной Каролине, напоминает газета. При этом мероприятие, как отмечается, должно было стать обычным президентским визитом, направленным на повышение морального духа военнослужащих и празднование юбилея армии США.

14 июня в Вашингтоне прошел военный парад в честь 250-летия армии США, совпавший с 79-летием президента Трампа. В параде приняли участие около 6600 военнослужащих в современной и исторической форме, 50 военных самолетов, 150 единиц техники, включая танки и БМП Bradley. В этот же день по всей стране прошли протесты против политики Трампа под названием «День неповиновения – Без королей». Более 1800 акций провели в Нью-Йорке, Филадельфии, Лос-Анджелесе, Сан-Антонио и других городах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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