Консульский отдел посольства России в Иране приостановил работу

До этого дипмиссия сообщала о работе над организацией эвакуации российских граждан из Ирана. По имеющимся данным, люди покидают страну преимущественно по суше, через границу с Азербайджаном. В частности, активно используется автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Астара».