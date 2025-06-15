Консульский отдел посольства России в Иране приостановил работу
Консульский отдел посольства России в Иране временно прекратил свою деятельность на фоне обмена ударами между Ираном и Израилем. Об этом сообщило дипломатическое представительство РФ в Тегеране в своем Telegram-канале.
«О возобновлении консульского приема будет сообщено дополнительно», – говорится в заявлении посольства.
До этого дипмиссия сообщала о работе над организацией эвакуации российских граждан из Ирана. По имеющимся данным, люди покидают страну преимущественно по суше, через границу с Азербайджаном. В частности, активно используется автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Астара».
14 июня МИД России сообщил об успешной эвакуации 86 человек – членов съемочной группы режиссера Федора Бондарчука, находившихся в Иране. Помимо россиян в группе также были граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана.