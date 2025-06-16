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Три человека погибли и 67 были госпитализированы после обстрела центра Израиля

Ведомости

Четыре иранские ракеты попали в центральную часть Израиля. Погибли как минимум три человека, еще 67 были доставлены в больницы, пишет The Times of Israel со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу ( MDA).

Обстрелу баллистическими ракетами подверглись четыре района. Согласно данным MDA, в числе пострадавших – 30-летняя женщина в тяжелом состоянии, шесть человек с травмами средней тяжести и 60 человек с легкими ранениями или находящихся в глубоком потрясении.

Противостояние Ирана и Израиля резко обострилось 13 июня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к масштабной операции, в ходе которой атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстреливать Израиль ракетами и дронами. Регулярный обмен ударами продолжается.

15 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов заключить соглашение с США, предполагающее отсутствие ядерного оружия у страны, но при этом сохраняющее ей гарантии на мирный атом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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