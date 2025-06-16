Три человека погибли и 67 были госпитализированы после обстрела центра Израиля
Четыре иранские ракеты попали в центральную часть Израиля. Погибли как минимум три человека, еще 67 были доставлены в больницы, пишет The Times of Israel со ссылкой на израильскую национальную медицинскую службу ( MDA).
Обстрелу баллистическими ракетами подверглись четыре района. Согласно данным MDA, в числе пострадавших – 30-летняя женщина в тяжелом состоянии, шесть человек с травмами средней тяжести и 60 человек с легкими ранениями или находящихся в глубоком потрясении.
Противостояние Ирана и Израиля резко обострилось 13 июня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила к масштабной операции, в ходе которой атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Иран начал обстреливать Израиль ракетами и дронами. Регулярный обмен ударами продолжается.
15 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран готов заключить соглашение с США, предполагающее отсутствие ядерного оружия у страны, но при этом сохраняющее ей гарантии на мирный атом.