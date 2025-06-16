Три человека погибли и 67 были госпитализированы после обстрела центра Израиля

Обстрелу баллистическими ракетами подверглись четыре района. Согласно данным MDA, в числе пострадавших – 30-летняя женщина в тяжелом состоянии, шесть человек с травмами средней тяжести и 60 человек с легкими ранениями или находящихся в глубоком потрясении.