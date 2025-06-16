Трамп: Иран не выигрывает войну и должен немедленно начать переговоры

«У нас было 60 дней, у них тоже 60 дней. На 61-й день я сказал: «Сделки нет». Они должны заключить сделку, – сказал он. – Это [конфликт] тяжело для обеих сторон. Но я скажу, Иран не выигрывает в этой войне. Им нужно начать переговоры немедленно, пока не стало слишком поздно».