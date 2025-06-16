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Трамп: Иран не выигрывает войну и должен немедленно начать переговоры

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран проигрывает в текущем конфликте и должен как можно скорее приступить к переговорам, пока не стало слишком поздно. Об этом он заявил журналистам перед началом встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.

На вопрос, получал ли Вашингтон сигналы от Ирана о желании снизить напряженность, Трамп ответил: «Да, они хотят говорить, но им стоило сделать это раньше».

«У нас было 60 дней, у них тоже 60 дней. На 61-й день я сказал: «Сделки нет». Они должны заключить сделку, – сказал он. – Это [конфликт] тяжело для обеих сторон. Но я скажу, Иран не выигрывает в этой войне. Им нужно начать переговоры немедленно, пока не стало слишком поздно».

На вопрос о том, что может заставить США вступить в конфликт военным путем, Трамп ответил, что не хочет это обсуждать.

Трамп также подчеркнул, что США всегда поддерживали Израиль.

«Очень сильно и на протяжении долгого времени. Сейчас у Израиля все хорошо», – добавил он.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.

Весной этого года Иран и США начали переговоры по ядерной проблеме. Вашингтон опасается, что Тегеран тайно создает ядерное оружие, Иран отвергал эти заявления. Новый раунд переговоров между США и Ираном, запланированный в Маскате, был отменен после начала израильской операции против ядерной инфраструктуры Ирана в ночь на 13 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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