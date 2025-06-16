Трамп: Иран не выигрывает войну и должен немедленно начать переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран проигрывает в текущем конфликте и должен как можно скорее приступить к переговорам, пока не стало слишком поздно. Об этом он заявил журналистам перед началом встречи с премьер-министром Канады Марком Карни.
На вопрос, получал ли Вашингтон сигналы от Ирана о желании снизить напряженность, Трамп ответил: «Да, они хотят говорить, но им стоило сделать это раньше».
«У нас было 60 дней, у них тоже 60 дней. На 61-й день я сказал: «Сделки нет». Они должны заключить сделку, – сказал он. – Это [конфликт] тяжело для обеих сторон. Но я скажу, Иран не выигрывает в этой войне. Им нужно начать переговоры немедленно, пока не стало слишком поздно».
На вопрос о том, что может заставить США вступить в конфликт военным путем, Трамп ответил, что не хочет это обсуждать.
Трамп также подчеркнул, что США всегда поддерживали Израиль.
«Очень сильно и на протяжении долгого времени. Сейчас у Израиля все хорошо», – добавил он.
Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и убила несколько высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. Израильские военные сообщали, что всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Боевые действия продолжаются.
Весной этого года Иран и США начали переговоры по ядерной проблеме. Вашингтон опасается, что Тегеран тайно создает ядерное оружие, Иран отвергал эти заявления. Новый раунд переговоров между США и Ираном, запланированный в Маскате, был отменен после начала израильской операции против ядерной инфраструктуры Ирана в ночь на 13 июня.