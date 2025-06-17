Путин 18 июня проведет совещание по экономическим вопросам
В рамках поездки в Северо-Западный федеральный округ президент Владимир Путин 18 июня проведет совещание по экономическим вопросам. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.
В тот же день глава государства проведет встречу с президентом Нового банка развития Дилмой Руссефф, а также встретится с руководителями международных информационных агентств.
Поездка Путина в Северо-Западный федеральный округ пройдет с 18 по 20 июня. В ее рамках он примет участие в мероприятиях на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Среди планов президента 19 июня значатся переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Ожидается, что участники встречи обсудят вопросы политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества стран. Главы государств также обменяются мнениями по темам региональной и глобальной повестки дня. По итогам переговоров они примут ряд двусторонних документов.
20 июня Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ.
Предыдущее совещание по экономическим вопросам президент РФ провел с правительством 24 апреля. В своем вступительном слове глава государства тогда подчеркнул, что предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен, поскольку сейчас международная экономическая обстановка усложняется.