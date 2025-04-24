Путин провел совещание с правительством по экономическим вопросам

Путин провел совещание с правительством по экономическим вопросамПо его словам, в январе-феврале рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам с кабмином, сообщает Кремль. Встреча прошла в формате видеоконференции.
В своем вступительном слове глава государства подчеркнул, что предметный анализ текущей ситуации в экономике крайне важен, поскольку сейчас международная экономическая обстановка усложняется. Он объяснил это тем, что товарные и финансовые рынки испытывают колебания из-за обострения глобальной конкурентной борьбы.
По мнению президента, необходимо не только отслеживать эти факторы и прогнозировать их изменения, но и использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, а также укрепления отечественной экономики в целом. Это может помочь при любых внешних обстоятельствах добиваться поступательного движения вперед, отметил президент.
Он напомнил, что среди целей, которые были отмечены на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в конце 2024 г., было обеспечение стабильного экономического роста, сопровождающегося снижением инфляции и поддержанием низкого уровня безработицы. По мнению Путина, статистические данные начала текущего года подтверждают необходимость данного подхода.
Правительство, Центробанк (ЦБ) и эксперты согласны с тем, что в этом году темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) будут несколько ниже, чем в предыдущем, отметил лидер РФ. В период с января по февраль рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении. В то же время обрабатывающая промышленность демонстрирует более активные темпы роста – плюс 5% за первые два месяца текущего года.
Тем не менее инфляция продолжает оставаться на высоком уровне, превышающем 10%. Ключевым в этом вопросе является достижение устойчивого замедления ценовой динамики.
По мнению президента, особое внимание необходимо уделить сфере жилищного строительства. Сейчас в ней наблюдается снижение числа новых проектов, которые запускают застройщики. Он пояснил, что этот аспект требует пристального внимания, поскольку темпы строительства напрямую влияют на доступность жилья для граждан, а также сказываются на деятельности смежных отраслей. Президент добавил, что в жилищном и инфраструктурном строительстве зафиксирована наиболее сложная ситуация. Это показывает мониторинг правительственной подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.
В этой связи он отметил, что кредитный портфель банков с начала года тоже снижается. За первые три месяца объем кредитов в рублях, выданных бизнесу на балансе банков, сократился на 680 млрд руб. В то же время объем кредитов физическим лицам уменьшился на 192 млрд руб.
В общем, для экономики уменьшение кредитного портфеля было компенсировано ростом расходов федерального бюджета. За период с января по март текущего года дефицит бюджета составил 2,2 трлн руб.
Глава государства отметил, что расходы увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25%. Он пояснил, что такое решение было принято с целью обеспечить своевременное выполнение необходимых действий всеми участниками экономической деятельности и ведомствами. Ожидается, что это позволит поддерживать стабильную работу до конца года.
Вместе с этим увеличение бюджетного дефицита, в первую очередь, связано с изменением графика расходов. Эти расходы были перенесены на более ранние сроки, чтобы федеральные и региональные власти могли оперативно инициировать мероприятия национальных проектов, оплачивать контракты, начинать строительные работы и выделять финансирование, пояснил президент.
«В любом случае мы этот фактор должны учитывать. Наша экономическая политика должна учитывать этот подход», – заключил Путин.
Во встрече приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов и др.
О намерениях Путина провести совещание по экономическим вопросам сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. Участие в совещании по экономическим вопросам примет «все руководство, экономический блок администрации», рассказал он.