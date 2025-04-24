Путин провел совещание с правительством по экономическим вопросам

Правительство, Центробанк (ЦБ) и эксперты согласны с тем, что в этом году темпы роста валового внутреннего продукта (ВВП) будут несколько ниже, чем в предыдущем, отметил лидер РФ. В период с января по февраль рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении. В то же время обрабатывающая промышленность демонстрирует более активные темпы роста – плюс 5% за первые два месяца текущего года.