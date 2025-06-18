КСИР заявил о полном контроле над небом Израиля

КСИР заявил о полном контроле над небом ИзраиляИран использует ракеты, которые «неоднократно преодолевали израильскую противовоздушную оборону»
При последнем ударе по Израилю Иран использовал ракеты первого поколения «Фаттах», которые «неоднократно преодолевали израильскую противовоздушную оборону». Об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
«Сегодняшний ракетный удар продемонстрировал, что мы достигли полного контроля над небом оккупированных территорий [Израиля], жители которых стали абсолютно беззащитными перед ракетными ударами Ирана», – указано в заявлении.
В КСИР также отметили, что с помощью «Фаттах» был послан «сигнал о мощи Ирана воинственному союзнику Тель-Авива, у которого есть бредовые желания».
17 июня The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников писала, что если Вашингтон присоединится к Израилю в ударах по Ирану, Тегеран атакует базы США – военное оборудование для этого шага уже подготовлено. Израильский телеканал Channel 12 сообщал, что в ночь на 18 июня США могут присоединиться к атакам Израиля против Ирана. Отмечалось, что США направили на Ближний Восток больше истребителей, расширяя их количество в регионе.
Боевые действия между Ираном и Израилем ведутся с 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.