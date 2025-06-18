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КСИР заявил о полном контроле над небом Израиля

Иран использует ракеты, которые «неоднократно преодолевали израильскую противовоздушную оборону»
Ведомости

При последнем ударе по Израилю Иран использовал ракеты первого поколения «Фаттах», которые «неоднократно преодолевали израильскую противовоздушную оборону». Об этом сообщает IRNA со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Сегодняшний ракетный удар продемонстрировал, что мы достигли полного контроля над небом оккупированных территорий [Израиля], жители которых стали абсолютно беззащитными перед ракетными ударами Ирана», – указано в заявлении.

В КСИР также отметили, что с помощью «Фаттах» был послан «сигнал о мощи Ирана воинственному союзнику Тель-Авива, у которого есть бредовые желания».

17 июня The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников писала, что если Вашингтон присоединится к Израилю в ударах по Ирану, Тегеран атакует базы США – военное оборудование для этого шага уже подготовлено. Израильский телеканал Channel 12 сообщал, что в ночь на 18 июня США могут присоединиться к атакам Израиля против Ирана. Отмечалось, что США направили на Ближний Восток больше истребителей, расширяя их количество в регионе.

Боевые действия между Ираном и Израилем ведутся с 13 июня. Тогда израильская армия нанесла удары по иранским ядерным объектам и убила ряд высокопоставленных иранских военных. В ответ Тегеран начал обстреливать Тель-Авив ракетами и беспилотниками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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