КСИР заявил о полном контроле над небом Израиля

17 июня The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников писала, что если Вашингтон присоединится к Израилю в ударах по Ирану, Тегеран атакует базы США – военное оборудование для этого шага уже подготовлено. Израильский телеканал Channel 12 сообщал, что в ночь на 18 июня США могут присоединиться к атакам Израиля против Ирана. Отмечалось, что США направили на Ближний Восток больше истребителей, расширяя их количество в регионе.