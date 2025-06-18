Канадский премьер осудил слова Трампа о возможном возвращении России в G8

Конфликтная ситуация возникла во время саммита G7 в канадском Кананаскисе, где Трамп в очередной раз высказался за восстановление членства России в клубе ведущих мировых держав. После отъезда американского президента Карни позволил себе более жесткие формулировки, заявив, что присоединение Крыма и действия России на востоке Украины не оставляют места для дискуссий о возвращении Москвы в G8.