Канадский премьер осудил слова Трампа о возможном возвращении России в G8
Премьер-министр Канады Марк Карни резко осудил заявления Дональда Трампа о возможном возвращении России в состав «Большой восьмерки». Канадский лидер назвал подобные высказывания оскорбительными для украинского народа, напомнив о событиях 2014 г., которые привели к исключению России из G8. Об этом пишет Politico.
Конфликтная ситуация возникла во время саммита G7 в канадском Кананаскисе, где Трамп в очередной раз высказался за восстановление членства России в клубе ведущих мировых держав. После отъезда американского президента Карни позволил себе более жесткие формулировки, заявив, что присоединение Крыма и действия России на востоке Украины не оставляют места для дискуссий о возвращении Москвы в G8.
Трамп покинул саммит досрочно, сославшись на необходимость решения неотложных вопросов, связанных с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Но позже он уточнил, что причина его отъезда была «гораздо более серьезной», чем урегулирование конфликта между Ираном и Израилем.