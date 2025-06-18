Мантуров: прежде чем вернуться в РФ, компании должны помочь отменить санкции

2 июня глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что западные компании пока не обращались в ведомство по поводу возвращения на российский рынок на официальном уровне. Министр отметил, что подход к тем, кто хочет работать на рынке России, будет избирательным. Среди условий – партнерство с российским резидентом и его контроль, а также «приземление» производства и технологий в РФ, включая выпуск основного сырья и ингредиентов. Компании, желающие просто поставлять в Россию свои товары, столкнутся с требованиями национального режима.