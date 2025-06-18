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Мантуров: прежде чем вернуться в РФ, компании должны помочь отменить санкции

Ведомости

Прежде чем вернуться на российский рынок, зарубежным компаниям необходимо поспособствовать отмене санкций против РФ. Такое мнение выразил первый вице-премьер Денис Мантуров на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Сначала пусть санкции поспособствуют чтобы отменили, а потом пусть приходят, и поговорим», – сказал он.

Мантуров заявлял «РИА Новости», что возобновление работы в России иностранных брендов может помешать закреплению российского бизнеса, Москва при принятии решения о возвращении компаний будет оценивать ситуацию на рынке. Российская сторона в этом вопросе исходит из того, что нужно в первую очередь промышленности страны, отметил первый вице-премьер.

2 июня глава Минпромторга Антон Алиханов говорил, что западные компании пока не обращались в ведомство по поводу возвращения на российский рынок на официальном уровне. Министр отметил, что подход к тем, кто хочет работать на рынке России, будет избирательным. Среди условий – партнерство с российским резидентом и его контроль, а также «приземление» производства и технологий в РФ, включая выпуск основного сырья и ингредиентов. Компании, желающие просто поставлять в Россию свои товары, столкнутся с требованиями национального режима.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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