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Над регионами России за три часа уничтожили 13 украинских БПЛА

Ведомости

За три часа, с 11:05 до 14:20, силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военных, семь дронов были сбиты над Курской областью, четыре – над Орловской. Еще по одному беспилотнику уничтожили над Белгородской областью и Крымом.

За минувшую ночь дежурные силы средства ПВО перехватили и ликвидировали 48 украинских БПЛА самолетного типа в российских регионах. Больше всего атак – 14 – было зафиксировано в Брянской области. Но губернатор Александр Богомаз сообщил, что ночные удары не привели к жертвам или разрушениям.

В ночь на 17 июня силы ПВО сбили 147 украинских беспилотников над 10 регионами России. Из-за атак дронов приходилось временно закрывать прием и вылет самолетов в некоторых аэропортах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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