Над регионами России за три часа уничтожили 13 украинских БПЛА

За минувшую ночь дежурные силы средства ПВО перехватили и ликвидировали 48 украинских БПЛА самолетного типа в российских регионах. Больше всего атак – 14 – было зафиксировано в Брянской области. Но губернатор Александр Богомаз сообщил, что ночные удары не привели к жертвам или разрушениям.