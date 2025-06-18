Над регионами России за три часа уничтожили 13 украинских БПЛА
За три часа, с 11:05 до 14:20, силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над различными регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По данным военных, семь дронов были сбиты над Курской областью, четыре – над Орловской. Еще по одному беспилотнику уничтожили над Белгородской областью и Крымом.
За минувшую ночь дежурные силы средства ПВО перехватили и ликвидировали 48 украинских БПЛА самолетного типа в российских регионах. Больше всего атак – 14 – было зафиксировано в Брянской области. Но губернатор Александр Богомаз сообщил, что ночные удары не привели к жертвам или разрушениям.
В ночь на 17 июня силы ПВО сбили 147 украинских беспилотников над 10 регионами России. Из-за атак дронов приходилось временно закрывать прием и вылет самолетов в некоторых аэропортах.