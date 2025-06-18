На встрече с Путиным будут главы информагентств из недружественных стран

ПМЭФ проходит в центре «Экспофорум» с 18 по 21 июня. Его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в мероприятии уже подтвердили представители 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных компаний, организаций, госструктур и экспертного сообщества. Путин выступит на пленарной сессии форума 20 июня, а также примет участие в панельной дискуссии.