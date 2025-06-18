На встрече с Путиным будут главы информагентств из недружественных стран
Руководители и сотрудники информационных агентств из недружественных стран будут присутствовать на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025). Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Путин проведет встречу с главами международных информагентств вечером 18 июня, вопросы главе российского государства смогут задать в том числе иностранные журналисты. В целом тема посвящена ключевым аспектам политики РФ и наиболее важным мировым событиям.
Встреча Путина с представителями мировых СМИ на полях ПМЭФа уже стала традицией. В 2024 г. в ней приняли участие представители таких агентств, как Reuters, Kyodo, AP и др.
ПМЭФ проходит в центре «Экспофорум» с 18 по 21 июня. Его ключевая тема – «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». Участие в мероприятии уже подтвердили представители 137 стран и территорий, включая руководителей крупнейших международных компаний, организаций, госструктур и экспертного сообщества. Путин выступит на пленарной сессии форума 20 июня, а также примет участие в панельной дискуссии.