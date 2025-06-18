Роскомнадзор ограничил доступ к сообществу писателей Wattpad

Wattpad – онлайн-сообщество для писателей и читателей, в котором пользователи могут размещать статьи, рассказы, фанфики, стихи и романы в режиме онлайн или через приложение. Многие истории, изначально найденные на Wattpad, впоследствии были адаптированы в сериалы, фильмы и книги, например, «Будка поцелуев» (реж. Винс Марселло) и «Идеальная зависимость» (реж. Кастиль Лэндон).