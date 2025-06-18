Роскомнадзор ограничил доступ к сообществу писателей Wattpad
Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к платформе для писателей Wattpad за нарушение российского законодательства, в том числе за пропаганду ЛГБТ
Уточняется, что РКН принял такое решение, поскольку платформа систематически игнорировала требования об удалении запрещенного контента.
11 июня ТАСС писал о возможной блокировке Wattpad. По данным агентства, на тот момент платформа не удалила 130 страниц с противоправным контентом, несмотря на требования РКН.
Wattpad – онлайн-сообщество для писателей и читателей, в котором пользователи могут размещать статьи, рассказы, фанфики, стихи и романы в режиме онлайн или через приложение. Многие истории, изначально найденные на Wattpad, впоследствии были адаптированы в сериалы, фильмы и книги, например, «Будка поцелуев» (реж. Винс Марселло) и «Идеальная зависимость» (реж. Кастиль Лэндон).