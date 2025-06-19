Путин: Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы
Россия продолжает развивать свои вооруженные силы и укреплять обороноспособность. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и наши оборонительные возможности», – сказал президент.
Поэтому, по словам главы государства, Россия не считает НАТО угрозой для себя и готова купировать любые вызовы.
Традиционная встреча проходит в формате «вопрос–ответ» и посвящена актуальным вопросам внутренней и внешней политики РФ. В ней участвуют представители 14 ведущих информационных агентств мира.
Путин в ходе разговора с журналистами также выразил уверенность в возможности найти компромисс в решении конфликта Ирана и Израиля, который учитывал бы интересы обеих стран. По его словам, важно обеспечить Тегерану возможность развивать мирный атом и одновременно снять озабоченность со стороны Израиля в отношении своей безопасности.