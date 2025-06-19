Путин: Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы

Путин в ходе разговора с журналистами также выразил уверенность в возможности найти компромисс в решении конфликта Ирана и Израиля, который учитывал бы интересы обеих стран. По его словам, важно обеспечить Тегерану возможность развивать мирный атом и одновременно снять озабоченность со стороны Израиля в отношении своей безопасности.