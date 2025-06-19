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Путин: Россия постоянно совершенствует свои вооруженные силы

Ведомости

Россия продолжает развивать свои вооруженные силы и укреплять обороноспособность. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и наши оборонительные возможности», – сказал президент.

Поэтому, по словам главы государства, Россия не считает НАТО угрозой для себя и готова купировать любые вызовы.

Традиционная встреча проходит в формате «вопрос–ответ» и посвящена актуальным вопросам внутренней и внешней политики РФ. В ней участвуют представители 14 ведущих информационных агентств мира.

Путин в ходе разговора с журналистами также выразил уверенность в возможности найти компромисс в решении конфликта Ирана и Израиля, который учитывал бы интересы обеих стран. По его словам, важно обеспечить Тегерану возможность развивать мирный атом и одновременно снять озабоченность со стороны Израиля в отношении своей безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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