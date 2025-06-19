Средства ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над тремя регионами РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в период с 11:00 до 13:00 мск уничтожили семь украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.
Уточняется, что четыре из них сбили над Волгоградской областью, еще два – над Ростовской и один – над Калужской.
В период с 8:00 мск до 11:00 мск силы ПВО уничтожили по два БПЛА над территориями Рязанской и Астраханской областей, еще по одному – над Ивановской, Ростовской и Тульской.
В ночь на 19 июня российские военные перехватили и уничтожили 81 украинский беспилотник над 11 регионами РФ. Больше всего БПЛА было ликвидировано над Брянской областью – 19 единиц. Еще 17 беспилотников были сбиты над Курской областью и 13 – над Смоленской. Семь БПЛА российские военные нейтрализовали в Волгоградской области, шесть – в Орловской, по пять – в Ростовской области и в Крыму. По три беспилотника было уничтожено в Белгородской и Астраханской областях, два – в Рязанской. Еще одна воздушная цель была поражена в небе над Московским регионом.