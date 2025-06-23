Глава минобороны Ирана сообщил Белоусову о решении наказать агрессоров
Министр обороны Ирана Амир Хатами провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Андреем Белоусовым, пишет ТАСС со ссылкой на иранское оборонное ведомство.
В ходе беседы иранская сторона заявила о намерении дать ответ на атаки по своей территории. «Тегеран принял решение всеми способами наказать тех, кто стоял за ударами», – подчеркнул министр обороны Ирана.
23 июня Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам, расположенным в Катаре и Ираке. Основной целью стал стратегически важный объект – авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где располагается штаб ВВС США и одно из крупнейших американских военных присутствий в регионе.
Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи 23 июня также обсудили вопросы в контексте перспектив выхода из конфликта на Ближнем Востоке на путь мирного урегулирования.
Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль напал на Иран, нанеся удары по ядерным объектам республики. Тегеран начал ответные атаки. 22 июня к ударам по Ирану присоединились США.