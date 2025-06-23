Глава минобороны Ирана сообщил Белоусову о решении наказать агрессоров

23 июня Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам, расположенным в Катаре и Ираке. Основной целью стал стратегически важный объект – авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где располагается штаб ВВС США и одно из крупнейших американских военных присутствий в регионе.