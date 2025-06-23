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Глава минобороны Ирана сообщил Белоусову о решении наказать агрессоров

Ведомости

Министр обороны Ирана Амир Хатами провел телефонные переговоры со своим российским коллегой Андреем Белоусовым, пишет ТАСС со ссылкой на иранское оборонное ведомство.

В ходе беседы иранская сторона заявила о намерении дать ответ на атаки по своей территории. «Тегеран принял решение всеми способами наказать тех, кто стоял за ударами», – подчеркнул министр обороны Ирана.

23 июня Иран выпустил серию ракет по американским военным объектам, расположенным в Катаре и Ираке. Основной целью стал стратегически важный объект – авиабаза Аль-Удейд в Катаре, где располагается штаб ВВС США и одно из крупнейших американских военных присутствий в регионе.

Президент РФ Владимир Путин и глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе встречи 23 июня также обсудили вопросы в контексте перспектив выхода из конфликта на Ближнем Востоке на путь мирного урегулирования.

Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Тогда Израиль напал на Иран, нанеся удары по ядерным объектам республики. Тегеран начал ответные атаки. 22 июня к ударам по Ирану присоединились США.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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