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Рубио поблагодарил главу МИД Туркменистана за сотрудничество

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио поблагодарил главу МИД Туркменистана Рашида Мередова за сотрудничество и выразил заинтересованность в его расширении. Об этом сообщила пресс-секретарь госдепа Тэмми Брюс.

«США выразили благодарность Туркменистану за сотрудничество и выразили надежду на дальнейшее партнерство, включая расширение экономических и торговых связей», – сказал Брюс.

Представитель госдепа отметила, что в ходе телефонного разговора лидеры обсудили конфликт между Израилем и Ираном.

«Во время беседы Рубио и Мередов подтвердили свою приверженность обеспечению безопасного выезда граждан США и законных постоянных жителей через границу с Туркменистаном», – сказал Брюс.

24 июня вступило в силу перемирие между Ираном и Израилем. Практически сразу Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении на еврейское государство и нарушении режима прекращения огня. Иран отверг эти обвинения. В результате ВВС Израиля нанесли удар по радиолокационной станции возле Тегерана. Впоследствии израильская армия воздержалась от новых ударов по настоянию США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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