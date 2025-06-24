Рубио поблагодарил главу МИД Туркменистана за сотрудничество

24 июня вступило в силу перемирие между Ираном и Израилем. Практически сразу Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении на еврейское государство и нарушении режима прекращения огня. Иран отверг эти обвинения. В результате ВВС Израиля нанесли удар по радиолокационной станции возле Тегерана. Впоследствии израильская армия воздержалась от новых ударов по настоянию США.