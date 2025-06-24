Рубио поблагодарил главу МИД Туркменистана за сотрудничество
Госсекретарь США Марко Рубио поблагодарил главу МИД Туркменистана Рашида Мередова за сотрудничество и выразил заинтересованность в его расширении. Об этом сообщила пресс-секретарь госдепа Тэмми Брюс.
«США выразили благодарность Туркменистану за сотрудничество и выразили надежду на дальнейшее партнерство, включая расширение экономических и торговых связей», – сказал Брюс.
Представитель госдепа отметила, что в ходе телефонного разговора лидеры обсудили конфликт между Израилем и Ираном.
«Во время беседы Рубио и Мередов подтвердили свою приверженность обеспечению безопасного выезда граждан США и законных постоянных жителей через границу с Туркменистаном», – сказал Брюс.
24 июня вступило в силу перемирие между Ираном и Израилем. Практически сразу Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении на еврейское государство и нарушении режима прекращения огня. Иран отверг эти обвинения. В результате ВВС Израиля нанесли удар по радиолокационной станции возле Тегерана. Впоследствии израильская армия воздержалась от новых ударов по настоянию США.