Рогозин уточнил свою угрозу отправить на фронт пошутивших про него КВН-щиков
Бывший глава «Роскосмоса», сентар от Запорожской области Дмитрий Рогозин пригрозил участникам команды КВН «Негоден» отправкой на фронт после шутки про него. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Участники юмористического шоу упомянули фамилию Рогозина в контексте шутки об обмене космоса на личные отношения.
«Парней этих ждем у себя, всему научим, в том числе чувству юмора», – добавил экс-глава «Роскосмоса».
Он также заявил, что вместо «унылого КВН» им дадут «ударные дроны», чтобы они отправились на передний край, а после возвращения обсудили свою неудачную шутку.
Однако позже Рогозин написал, что упомянутые КВН-щики не годятся для защиты Родины в силу интеллектуальной незрелости. Поэтому в качестве бойцов на передовой в них не заинтересованы.
Рогозин является сенатором от Запорожской области с 23 сентября 2023 г. Согласно его публикациям, чаще всего Рогозин находится в зоне спецоперации.