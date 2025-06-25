Кабмин расширил список заболеваний, препятствующих содержанию под стражей
Правительство РФ расширило перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщили ТАСС в кабмине.
В обновленный перечень добавили болезни крови и кроветворных органов, отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные пороки развития, деформации, хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности и родах.
В кабмине уточнили, что список был сформирован на основе предложений Минздрава РФ, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, Совета по правам человека и Общественной палаты.
Принятое решение направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, еще не признанных виновными в совершении преступления, рассказали в правительстве. Поясняется, что наличие одного из перечисленных заболеваний может являться основанием для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую меру.
Согласно нынешнему законодательству, в соответствующий список входят некоторые инфекционные и паразитарные болезни, такие как туберкулез и ВИЧ. Кроме того, в перечне злокачественные новообразования, тяжелые формы сахарного диабета и болезней щитовидной железы, болезни нервной системы, слепота, болезни, связанные с системой кровообращения, органов дыхания и пищеварения, костно-мышечной и мочеполовой систем и др.
В мае 2024 г. Минюст РФ подготовил законопроект, предлагающий расширить список тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО. Ведомство готовило поправки к постановлению правительства №3 «О медосвидетельствовании подозреваемых и перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей». Перечень планировалось привести в соответствие с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).