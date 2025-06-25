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Кабмин расширил список заболеваний, препятствующих содержанию под стражей

Ведомости

Правительство РФ расширило перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщили ТАСС в кабмине.

В обновленный перечень добавили болезни крови и кроветворных органов, отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, врожденные пороки развития, деформации, хромосомные нарушения, а также осложнения при беременности и родах.

В кабмине уточнили, что список был сформирован на основе предложений Минздрава РФ, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, Совета по правам человека и Общественной палаты.

Принятое решение направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, еще не признанных виновными в совершении преступления, рассказали в правительстве. Поясняется, что наличие одного из перечисленных заболеваний может являться основанием для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую меру.

Согласно нынешнему законодательству, в соответствующий список входят некоторые инфекционные и паразитарные болезни, такие как туберкулез и ВИЧ. Кроме того, в перечне злокачественные новообразования, тяжелые формы сахарного диабета и болезней щитовидной железы, болезни нервной системы, слепота, болезни, связанные с системой кровообращения, органов дыхания и пищеварения, костно-мышечной и мочеполовой систем и др.

В мае 2024 г. Минюст РФ подготовил законопроект, предлагающий расширить список тяжелых заболеваний, которые препятствуют содержанию в СИЗО. Ведомство готовило поправки к постановлению правительства №3 «О медосвидетельствовании подозреваемых и перечне тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей». Перечень планировалось привести в соответствие с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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