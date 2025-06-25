Кабмин расширил список заболеваний, препятствующих содержанию под стражей

Принятое решение направлено на обеспечение прав людей с тяжелыми заболеваниями, еще не признанных виновными в совершении преступления, рассказали в правительстве. Поясняется, что наличие одного из перечисленных заболеваний может являться основанием для изменения меры пресечения в виде заключения под стражу на более мягкую меру.