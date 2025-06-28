Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Трамп поручил остановить финансирование причастных к беспорядками организаций

Ведомости

Белый дом должен остановить финансирование организаций, причастных к беспорядкам в США. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

«Я поручаю своей администрации не платить никаких денег этим радикальным группам, независимо от законодательства», – написал он в Truth Social. 

По его словам, этим организациям платят «за то, чтобы они подстрекали к беспорядкам, сжигали или разрушали города, а затем возвращались к корыту, чтобы получить деньги на его восстановление».

Трамп поддержал законопроект конгрессмена-республиканца Кевина Кили, который предусматривает запрет на финансирование организаций, причастных к беспорядкам.

Лос-Анджелес охватили массовые беспорядки
В Лос-Анджелесе за выходные полиция задержала по меньшей мере 56 участников протестов против депортации нелегальных мигрантов, которые начались еще 6 июня. Об этом правоохранители заявили на пресс-конференции. Ранее, 7 июня, президент США Дональд Трамп в обход губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома приказал ввести в город 2000 бойцов национальной гвардии, чтобы подавить массовые беспорядки. По данным ABC News, пока в Лос-Анджелесе дислоцировано около 300 военных. Ньюсом выступил против решения американского лидера, считая его «неправильным шагом, который может подорвать общественное доверие». Трамп обвинил «левых радикалов» в организации погромов.
1  / 10

В Лос-Анджелесе за выходные полиция задержала по меньшей мере 56 участников протестов против депортации нелегальных мигрантов, которые начались еще 6 июня. Об этом правоохранители заявили на пресс-конференции. Ранее, 7 июня, президент США Дональд Трамп в обход губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома приказал ввести в город 2000 бойцов национальной гвардии, чтобы подавить массовые беспорядки. По данным ABC News, пока в Лос-Анджелесе дислоцировано около 300 военных. Ньюсом выступил против решения американского лидера, считая его «неправильным шагом, который может подорвать общественное доверие». Трамп обвинил «левых радикалов» в организации погромов. / Jae C. Hong / AP Photo

В июне в Лос-Анджелесе начались массовые протесты против депортации нелегальных мигрантов. Они вспыхнули после рейдов иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах. 6 июня сотрудники ICE арестовали как минимум 212 человек, незаконно находящихся на территории страны, в том числе президента местного профсоюза работников сферы услуг Дэвида Уэрта. 

7 июня Трамп в обход губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома приказал ввести в город 2000 бойцов национальной гвардии, чтобы подавить массовые беспорядки. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных