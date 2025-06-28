Трамп поручил остановить финансирование причастных к беспорядками организаций
Белый дом должен остановить финансирование организаций, причастных к беспорядкам в США. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.
«Я поручаю своей администрации не платить никаких денег этим радикальным группам, независимо от законодательства», – написал он в Truth Social.
По его словам, этим организациям платят «за то, чтобы они подстрекали к беспорядкам, сжигали или разрушали города, а затем возвращались к корыту, чтобы получить деньги на его восстановление».
Трамп поддержал законопроект конгрессмена-республиканца Кевина Кили, который предусматривает запрет на финансирование организаций, причастных к беспорядкам.
В июне в Лос-Анджелесе начались массовые протесты против депортации нелегальных мигрантов. Они вспыхнули после рейдов иммиграционной и таможенной полиции (ICE) на рабочих местах. 6 июня сотрудники ICE арестовали как минимум 212 человек, незаконно находящихся на территории страны, в том числе президента местного профсоюза работников сферы услуг Дэвида Уэрта.
7 июня Трамп в обход губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома приказал ввести в город 2000 бойцов национальной гвардии, чтобы подавить массовые беспорядки.