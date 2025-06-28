Трамп поручил остановить финансирование причастных к беспорядками организаций

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В Лос-Анджелесе за выходные полиция задержала по меньшей мере 56 участников протестов против депортации нелегальных мигрантов, которые начались еще 6 июня. Об этом правоохранители заявили на пресс-конференции. Ранее, 7 июня, президент США Дональд Трамп в обход губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома приказал ввести в город 2000 бойцов национальной гвардии, чтобы подавить массовые беспорядки. По данным ABC News, пока в Лос-Анджелесе дислоцировано около 300 военных. Ньюсом выступил против решения американского лидера, считая его «неправильным шагом, который может подорвать общественное доверие». Трамп обвинил «левых радикалов» в организации погромов. / Jae C. Hong / AP Photo