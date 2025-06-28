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Кадыров поблагодарил Путина за поздравление сына с женитьбой

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поздравление его сына Адама с бракосочетанием.

«От всей нашей семьи хочу выразить вам [Путину] глубочайшую благодарность за ваше личное поздравление внука первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Адама Кадырова со вступлением в семейную жизнь», – написал он в Telegram.

Кадыров заявил, что поздравление Путина стало прекрасным проявлением внимания, которое они никогда не забудут.

27 июня старшая сестра Адама Кадырова Айшат объявила, что ее брат женится. Она уточнила, что свадьба проходит в родительском доме в Ахмат-Юрте, родовом селе Кадыровых. На просьбу подписчицы показать «кусочек праздника» она заявила, что в день свадьбы ей бывает не до телефона, и больше не привела никаких подробностей.

Сейчас Адаму Кадырову 17 лет. Широкую известность несовершеннолетний сын главы Чечни получил после избиения в СИЗО волгоградца Никиты Журавеля. Молодой человек был арестован по делу о сожжении Корана в 2023 г., его дело было передано на расследование в Чеченскую Республику. 

Глава Чечни заявлял, что гордится поступком сына, которому на момент избиения Журавеля было 15 лет. После этого Адаму Кадырову начали присуждать высшие региональные премии, назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни. В апреле 2025 г. Кадыров стал куратором МВД по Чеченской Республике, тогда же он стал главой Совета безопасности Чечни.

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