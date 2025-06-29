Нетаньяху получил недельную отсрочку от дачи показаний по делу о коррупции

Нетаньяху сейчас подвергается перекрестному допросу со стороны обвинения, напоминает Ynet. В декабре прошлого года премьер-министр стал ответчиком по делу о коррупции, что произошло впервые среди израильских лидеров. По данным следствия, он получил сигары и шампанское на несколько десятков тысяч долларов в обмен на помощь в делах одного из миллиардеров.