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Нетаньяху получил недельную отсрочку от дачи показаний по делу о коррупции

Ведомости

Суд в Израиле согласился на неделю отложить дачу показаний премьер-министром Биньямином Нетаньяху по делу о коррупции, пишет Ynet.

Премьер-министр 29 июня предстал перед коллегией судей в рамках своего судебного процесса по делу о коррупции, чтобы убедить их отложить дачу показаний. В своей просьбе он сослался на «региональные события», отмечает портал. До этого окружной суд Иерусалима отклонил подобные запросы израильского премьера.

«Премьер-министр привлек начальника военной разведки Шломи Биндера и главу Моссада Давида Барнеа, чтобы убедить судей в важности освобождения его от необходимости появляться в суде, а также привел с собой высокопоставленного члена Совета национальной безопасности», – говорится в статье.

Кроме того, Нетаньяху публично поддержал президент США Дональд Трамп. Тот заявил, что уголовное преследование премьер-министра должно быть прекращено и является политической «охотой на ведьм».

Нетаньяху сейчас подвергается перекрестному допросу со стороны обвинения, напоминает Ynet. В декабре прошлого года премьер-министр стал ответчиком по делу о коррупции, что произошло впервые среди израильских лидеров. По данным следствия, он получил сигары и шампанское на несколько десятков тысяч долларов в обмен на помощь в делах одного из миллиардеров.

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