Трамп: группа очень богатых людей хочет купить TikTok
Группа очень богатых людей готова выкупить социальную сеть TikTok у китайской компании ByteDance, рассказал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
«Кстати, у нас есть покупатель TikTok. <...> Это группа очень богатых людей», – сказал он (цитата по ТАСС).
Трамп добавил, что для сделки, вероятно, потребуется одобрение председателя КНР Си Цзиньпина. «Думаю, председатель Си, вероятно, его даст», – сказал американский лидер.
В феврале Трамп отложил запрет TikTok и заверил технологические компании, что им не грозит штраф за его распространение. Приложение, которым пользуется почти половина американцев, было недоступно в течение короткого времени в январе перед вступлением специального закона. Он требует от китайской компании ByteDance продать американские активы TikTok из соображений национальной безопасности, иначе приложению грозит полный запрет.
Интерес к покупке TikTok тогда проявили несколько потенциальных инвесторов, включая бывшего владельца бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Фрэнка МакКорта.