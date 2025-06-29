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Трамп: группа очень богатых людей хочет купить TikTok

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Группа очень богатых людей готова выкупить социальную сеть TikTok у китайской компании ByteDance, рассказал президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Кстати, у нас есть покупатель TikTok. <...> Это группа очень богатых людей», – сказал он (цитата по ТАСС).

Трамп добавил, что для сделки, вероятно, потребуется одобрение председателя КНР Си Цзиньпина. «Думаю, председатель Си, вероятно, его даст», – сказал американский лидер.

В феврале Трамп отложил запрет TikTok и заверил технологические компании, что им не грозит штраф за его распространение. Приложение, которым пользуется почти половина американцев, было недоступно в течение короткого времени в январе перед вступлением специального закона. Он требует от китайской компании ByteDance продать американские активы TikTok из соображений национальной безопасности, иначе приложению грозит полный запрет.

Интерес к покупке TikTok тогда проявили несколько потенциальных инвесторов, включая бывшего владельца бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Фрэнка МакКорта.

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