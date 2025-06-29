Трамп: группа очень богатых людей хочет купить TikTok

В феврале Трамп отложил запрет TikTok и заверил технологические компании, что им не грозит штраф за его распространение. Приложение, которым пользуется почти половина американцев, было недоступно в течение короткого времени в январе перед вступлением специального закона. Он требует от китайской компании ByteDance продать американские активы TikTok из соображений национальной безопасности, иначе приложению грозит полный запрет.