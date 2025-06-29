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Дмитриев положительно оценил снятие санкций США с проекта АЭС «Пакш-2»

Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента Российской Федерации по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев положительно оценил решение США о снятии санкций, связанных с проектом АЭС «Пакш-2».

Он назвал это решение ключевым прецедентом, поскольку в данном случае энергетическая безопасность оказалась важнее политического давления. Также он связал этот шаг Вашингтона с отменой элементов неэффективной политики прежнего президента США Джо Байдена. «Венгрия – победитель!» – подчеркнул глава РФПИ в соцсети X.

АЭС в венгерском Пакше построена по советским технологиям на берегу Дуная, в 150 км от Будапешта. Станция обеспечивает около трети потребления электроэнергии в стране, вырабатывая примерно половину всего объема. Ядерное топливо поступает из России. В конце августа 2022 г. венгерское управление по атомной энергии разрешило «Росатому» начать строительство энергоблоков № 5 и № 6 по российским технологиям. Новые блоки увеличат мощность станции с нынешних 2000 до 4400 мегаватт. В августе 2023 г. Россия и Венгрия подписали соглашение о начале строительства АЭС «Пакш-2».

Однако строительству «Пакш-2» помешала администрация Байдена, которая ввела санкции против этого проекта в рамках более широких ограничений, направленных против России и ее бизнеса. 29 июня министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что США отменили санкции, связанные с АЭС в Пакше.

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