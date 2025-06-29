Дмитриев положительно оценил снятие санкций США с проекта АЭС «Пакш-2»

АЭС в венгерском Пакше построена по советским технологиям на берегу Дуная, в 150 км от Будапешта. Станция обеспечивает около трети потребления электроэнергии в стране, вырабатывая примерно половину всего объема. Ядерное топливо поступает из России. В конце августа 2022 г. венгерское управление по атомной энергии разрешило «Росатому» начать строительство энергоблоков № 5 и № 6 по российским технологиям. Новые блоки увеличат мощность станции с нынешних 2000 до 4400 мегаватт. В августе 2023 г. Россия и Венгрия подписали соглашение о начале строительства АЭС «Пакш-2».